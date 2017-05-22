Поклонение мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

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Поклонение мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. ВидеотрансляцияОбщество 22 мая, 13:01
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В Россию впервые за 930 лет из города Бари на юге Италии принесены мощи святителя Николая Чудотворца, который почитается в РФ как покровитель сирот, моряков, путешественников и невинно осужденных.
Ковчег был доставлен в воскресенье вечером из московского аэропорта Внуково в храм Христа Спасителя, где вечернее богослужение провел патриарх Кирилл.
Верующие могут поклониться мощам с 22 мая по 12 июля.
Очередь будет формироваться от Крымского моста, ближайшая станция метро - "Парк Культуры" Кольцевой и Сокольнической линий.