Поклонение мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

В Россию впервые за 930 лет из города Бари на юге Италии принесены мощи святителя Николая Чудотворца, который почитается в РФ как покровитель сирот, моряков, путешественников и невинно осужденных.

Ковчег был доставлен в воскресенье вечером из московского аэропорта Внуково в храм Христа Спасителя, где вечернее богослужение провел патриарх Кирилл.

Верующие могут поклониться мощам с 22 мая по 12 июля.

Очередь будет формироваться от Крымского моста, ближайшая станция метро - "Парк Культуры" Кольцевой и Сокольнической линий.