Бесплатные консультации для москвичей по программе реновации пройдут 27 мая в Мосгордуме

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Москвичи смогут получить консультацию по программе реновации 27 мая, в единый день приема депутатов Мосгордумы и Адвокатской палаты Москвы. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Московская городская дума и Адвокатская палата Москвы заключили соглашение об оказании бесплатной юридической помощи по защите жилищных и имущественных прав москвичей при реализации программы реновации. 27 мая, в субботу, в парке Московской городской думы пройдет единый день приема депутатов Мосгордумы совместно с Адвокатской палатой Москвы. В 11:00 мск состоится организационное совещание с депутатами и адвокатами, а уже в 12:00 мск мы ждем всех москвичей в парке Мосгордумы, вход со стороны Успенского переулка", - сказал Шапошников.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.