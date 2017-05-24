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На двух автодорогах под Норильском установят 1,3 тыс. опор освещения за 440 млн рублей

Общество
24 мая, 16:46 UTC+3 КРАЙ) 24, мая. /ТАСС

Работы должны завершиться до конца этого года

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НОРИЛЬСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), 24 мая. /ТАСС/. Стоимость работ по установке недостающего освещения участков дорог Норильск - Талнах и Норильск - Алыкель в Красноярском крае составит 440 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации города Норильска.

"Работы должны быть завершены до конца 2017 года. В итоге после установки 1,3 тыс. опор общая протяженность линий освещения составит 37 км. Общая стоимость работ по устройству недостающего освещения по двум автодорогам - 440 млн рублей", - уточнили в администрации.

По данным пресс-службы, на объекте ведутся буровые работы. Всего на указанных направлениях двум подрядным организациям, выполняющим работы, до конца текущего года предстоит установить 813 опор наружного освещения.

Для северной территории с крайне суровым субарктическим климатом, где полярная ночь длится порядка 40-45 суток, а светлое время дня сокращено, подобные проекты необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения. Первый этап проекта был реализован в 2016 году. Тогда на автодорогах по направлениям в Талнах и Алыкель были введены в эксплуатацию 445 светильников.

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