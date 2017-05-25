Полтавченко считает нужным ввести электронные визы для спортсменов и деловых туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Первоочередными получателями электронных виз для иностранцев, прибывающих в РФ через Санкт-Петербург, могли бы стать спортсмены и деловые туристы. Такое мнение высказал в интервью информагентствам губернатор северной столицы Георгий Полтавченко.

"В прошлом году наш город посетили 700 тысяч деловых туристов и около 50 тысяч профессиональных спортсменов, - отметил губернатор. - Мы полагаем, что для начала можно было бы распространить электронные визы на эти две категории гостей".

В декабре 2016 года власти Санкт-Петербурга обратились к руководству страны с просьбой ввести в городе электронные визы для иностранных туристов и режим 72-часового безвизового пребывания для авиапассажиров, путешествующих в составе туристических групп, по аналогии с действующим с 2009 года безвизовым въездом для пассажиров круизных паромов. Предложение поступило на рассмотрение в МИД РФ и Совет безопасности страны.

"С учетом интереса к Петербургу, по прогнозу Всемирной туристической организации, в первые месяцы после упрощения визового режима турпоток в наш город мог бы увеличиться до 30%", - сказал Полтавченко.

По его словам, решения федеральных властей по вопросу о распространении безвизового въезда на 72 часа на авиапассажиров пока нет, но петербургские власти продолжат эту работу. "Мы будем над этим работать, несмотря на все проблемы и сложности, как и над внедрением электронных виз", - подчеркнул градоначальник.

В 2009 году Госдума приняла закон о возможности безвизового въезда в РФ на 72 часа для пассажиров круизных лайнеров и паромов. Петербургские власти выступили инициатором этого нововведения. Правом безвизового въезда в РФ в таком режиме уже воспользовались около 8 млн граждан иностранных государств.