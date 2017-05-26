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Госдума ввела уголовную ответственность за создание "групп смерти"

Общество
26 мая, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Максимальное наказание устанавливается в виде лишения свободы на срок до 6 лет

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. Инициатором рассмотрения первоначально выступила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая.

Законом вносятся поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Как пояснил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ими устанавливаются дополнительные механизмы противодействия деятельности, направленной на побуждение к суицидам.

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"Ужесточается уголовная ответственность по действующей статье УК РФ "Доведение до самоубийства". Данное преступление переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких. За доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет", - сообщил Крашенинников.

При этом, по его словам, также установлена повышенная ответственность в виде лишения свободы до восьми лет. Она последует, "если указанное преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица, беременной женщины; в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору; в публичном выступлении, в СМИ, в сети интернет или в других информационно-телекоммуникационных сетях".

Новые статьи в УК РФ

Кроме того, по словам главы комитета, УК РФ дополняется новыми статьями: "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства".

"Под уголовную ответственность будут подпадать лица, непосредственно склоняющие, призывающие, содействующие совершению самоубийства, а также организаторы такой деятельности. В том числе администраторы "групп смерти", сайтов с суицидальной тематикой и различных сообществ, деятельность которых направлена на побуждение к суициду. При этом за данные преступления уголовная ответственность предусматривается вне зависимости, совершил ли потерпевший самоубийство, что даст возможность своевременно пресекать и предупреждать возможные трагические последствия. Например, когда опасные сайты или сообщества только созданы", - пояснил глава комитета.

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Максимальное наказание за указанные преступления устанавливается в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Однако если организатор преступной деятельности добровольно ее прекратит и будет активно способствовать раскрытию и пресечению преступлений данной категории, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.

Помимо этого, закон устанавливает отдельную уголовную ответственность за вовлечение детей и подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни. "В данном случае речь идет о примерах вовлечения подростков в такие смертельно опасные занятия, как "зацепинг" (проезд снаружи транспортных средств), "руфинг" (проникновение на крыши высоких зданий, сооружений), а также в опасные игры по типу "Беги или умри", когда ребенку предлагается перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом", - добавил Крашенинников.

Он отметил, что официальная статистика по вовлечению детей в такие смертельно опасные игры не отражает реального положения дел, поскольку зачастую трагические последствия фиксируются под видом несчастных случаев. Максимальное наказание за совершение таких преступления устанавливается в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Обязанности Роспотребнадзора

Одновременно Госдума приняла закон, которым устанавливается обязанность Роскомнадзора сообщать в МВД об обнаружении в интернете запрещенного контента, в том числе связанного со склонением детей к самоубийству, для дальнейшего проведения доследственной проверки.

Соответствующие поправки депутаты внесли в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Ими детально прописывается "процедура обязательного информирования Роскомнадзором органов внутренних дел для оперативного реагирования и проведения необходимых процессуальных проверочных мероприятий по фактам распространения запрещенной информации по признакам уголовно наказуемых деяний".

Более 2000 детских суицидов

В сопроводительных материалах к проектам законов авторы ссылались на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой ежегодно более 800 тыс. человек кончают жизнь самоубийством, а значительно большее число людей совершает попытки самоубийства.

Как фиксирует ВОЗ, суицид является одной из ведущих причин смерти среди молодых людей в возрасте 15-29 лет в глобальных масштабах. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной президентом РФ, подчеркивается сложная ситуация с суицидами среди молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет и указывается на необходимость разработки системы мер по предотвращению подросткового суицида, говорится в сопроводительных документах.

В свою очередь, по данным Следственного комитета РФ, в 2016 году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние три года совершили суицид 2205 детей. Анализ причин свидетельствует о появлении новых форм преступных действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения, которые не охватываются действующими составами Уголовного кодекса РФ, заключается в пояснительной записке.

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Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна Крашенинников, Павел Владимирович
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