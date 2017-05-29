Голодец потребовала от организаторов не экономить на детском отдыхе

Рябинский: Дрозд может вернуться в бокс после травмыСпорт 29 мая, 13:42
Миранчук: сборная РФ по футболу в матче с любым соперником отталкивается от своей игрыСпорт 29 мая, 13:39
Критиковавший "Тангейзер" митрополит Тихон призвал уважать чувства верующих и атеистовСибирь 29 мая, 13:37
Мосгорсуд признал законным арест 23 объектов недвижимости экс-главы Марий ЭлПроисшествия 29 мая, 13:33
Усманов пообещал iPhone авторам лучших пародий на видеообращения к НавальномуОбщество 29 мая, 13:31
В ближайшие сутки в Москве ожидается грозовой дождь с градомМосква 29 мая, 13:26
Рябинский заявил, что его функции в компании "Мир бокса" будет выполнять КорниловСпорт 29 мая, 13:25
Захарова: власти Черногории ищут "русский след", чтобы оправдать вступление в НАТОПолитика 29 мая, 13:20
Яременко: слабый уровень соперников отразился на мотивации волейболистов в отборе к ЧМСпорт 29 мая, 13:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Желание сэкономить на детском отдыхе приводит к различным чрезвычайным происшествиям, этого нельзя допускать, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в Совете Федерации.
"Мы включили в отношении закупок, касающихся детского отдыха, приоритет по ценам. Но де-факто мы отмечаем постоянное желание удешевить детский отдых со стороны разовых структур", - сказал вице-премьер.
"Когда столовая рассчитана на 300 человек, питается 586, если в лагере должно быть 400 человек, в лагерь привозят 600 человек. Этого категорически не должно происходить. На детях нельзя экономить", - сказал она.
Сделано много, чтобы летний отдых был безопасным и интересным, добавила Голодец.
Голодец призвала создать программу поддержки и развития детских оздоровительной лагерей.
В этом году 7,5 млн детей будут охвачены детской оздоровительной кампанией. Всего будут работать более 44 тыс. лагерей. По словам Голодец, стационарных загородных лагерей гораздо меньше, чем пришкольных.
"Мы с вами должны к следующей коллегии обозначить программу поддержки и развития детского оздоровительного отдыха. И создание детских лагерей, и различных форм отдыха для детей, и создание новых лагерей", - сказал она.