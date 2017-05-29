Голодец потребовала от организаторов не экономить на детском отдыхе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Желание сэкономить на детском отдыхе приводит к различным чрезвычайным происшествиям, этого нельзя допускать, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в Совете Федерации.

"Мы включили в отношении закупок, касающихся детского отдыха, приоритет по ценам. Но де-факто мы отмечаем постоянное желание удешевить детский отдых со стороны разовых структур", - сказал вице-премьер.

"Когда столовая рассчитана на 300 человек, питается 586, если в лагере должно быть 400 человек, в лагерь привозят 600 человек. Этого категорически не должно происходить. На детях нельзя экономить", - сказал она.

Сделано много, чтобы летний отдых был безопасным и интересным, добавила Голодец.

Голодец призвала создать программу поддержки и развития детских оздоровительной лагерей.

В этом году 7,5 млн детей будут охвачены детской оздоровительной кампанией. Всего будут работать более 44 тыс. лагерей. По словам Голодец, стационарных загородных лагерей гораздо меньше, чем пришкольных.

"Мы с вами должны к следующей коллегии обозначить программу поддержки и развития детского оздоровительного отдыха. И создание детских лагерей, и различных форм отдыха для детей, и создание новых лагерей", - сказал она.