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Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню без табака. Видеотрансляция

Общество
31 мая, 11:13 UTC+3

Представители Минздрава и Всемирной организации здравоохранения рассказывают об итогах Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака и о борьбе с табаком в России

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Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников

Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

В ТАСС проходит совместная пресс-конференция Минздрава России и представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ, посвященная итогам Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS) и борьбе с табаком в России.

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Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, заместитель директора НИИ пульмонологии ФМБА России Николай Антонов, главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава России Сергей Бойцов и главный внештатный специалист терапевт Минздрава, исполнительный директор Всероссийской образовательной интернет-сессии, первый заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУ "ГНИЦПМ" Оксана Драпкина рассказывают о результатах GATS, который был проведен в России во второй раз, принимаемых Минздравом мерах для снижения уровня табакозависимости и стратегии дальнейших действий в рамках антитабачной концепции.

Также в мероприятии по видеосвязи принимают участие представители министерств здравоохранения Татарстана, Чувашии и Рязанской области.

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