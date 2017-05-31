Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню без табака. Видеотрансляция

В ТАСС проходит совместная пресс-конференция Минздрава России и представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ, посвященная итогам Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS) и борьбе с табаком в России.

Статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, специальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, заместитель директора НИИ пульмонологии ФМБА России Николай Антонов, главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава России Сергей Бойцов и главный внештатный специалист терапевт Минздрава, исполнительный директор Всероссийской образовательной интернет-сессии, первый заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУ "ГНИЦПМ" Оксана Драпкина рассказывают о результатах GATS, который был проведен в России во второй раз, принимаемых Минздравом мерах для снижения уровня табакозависимости и стратегии дальнейших действий в рамках антитабачной концепции.

Также в мероприятии по видеосвязи принимают участие представители министерств здравоохранения Татарстана, Чувашии и Рязанской области.