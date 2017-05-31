Дольщики ГК "Город" в Петербурге объявили голодовку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Пятеро дольщиков недостроенных объектов группы компаний "Город" объявили голодовку, сообщила ТАСС глава инициативной группы дольщиков Алла Андреева. Всего около 5 тыс. дольщиков ждут достройки объектов компании.

"Пять дольщиков объявили голодовку 31 мая", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, дольщики требуют полноценного возобновления строительства всех домов, устранения недоделок и исправления дефектов в первой очереди "Ленинского парка", выработки плана финансирования, утверждения графика поступления средств на строительство, предоставления дольщикам возможности их контролировать. Также они требуют проверить финансовую деятельность депутата Заксобрания Петербурга Романа Ванчугова (брат бывшего председателя совета директоров строительной группы компаний "Город" Максима Ванчугова, который арестован за мошенничество) и нового владельца ГК "Город" Артема Маневича. Помимо этого, дольщики просят президента РФ взять на контроль ход строительства объектов.

Встреча с городскими властями

В аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина ТАСС сообщили, что в среду представители власти встретятся с дольщиками и расскажут о сроках сдачи объектов. "Сегодня в 13:00 мск глава комитета по строительству Сергей Морозов и другие представители власти встретятся с дольщиками ГК "Город" и объяснят ситуацию", - уточнили в аппарате.

Ранее в ходе инспекции, прошедшей в минувшие выходные, вице-губернатор города отметил, что не удовлетворен динамикой строительства второй очереди объектов ГК "Город" и призвал строителей ускорить темпы работ. По данным администрации, у подрядных организаций, работающих на второй очереди ЖК "Ленинский парк", принято работ на 414 млн рублей, на ЖК "Прибалтийский" - на 343,4 млн рублей. Оценочная стоимость завершения строительства составляет на этих же объектах 1,3 млрд рублей и 2,8 млрд рублей соответственно.

Как сообщал ТАСС, ГК "Город" возводит в Петербурге три жилых комплекса, квартиры в которых купили около 5 тыс. дольщиков: это жилые комплексы "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда". Фактически строительство было остановлено в конце 2013 года. Еще через полгода, летом 2014 года, администрация города внесла часть корпусов в список проблемных: по ним истекали сроки действия разрешений на строительство и договоров аренды на землю.

Сейчас власти города ищут варианты достройки объектов. Дольщики выступают против того, чтобы их завершала группа "Город". В качестве причин они называют то, что после остановки строительства полиция в отношении неустановленной группы лиц возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, в котором фигурировала ГК "Город". Предположительно, дело касается хищения средств дольщиков компании. В компании отрицали причастность к уголовному делу.