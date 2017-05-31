МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре, дожде и грозе предстоящей ночью, 1 июня, в Москве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС

"В Москве ночью 1 июня 2017 года облачно, дождь, местами сильный. Гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами до 24 м/с. Днем местами порывы ветра сохранятся 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Спасатели информируют, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, что может привести к заторам на дорогах, повреждению автотранспорта и травмированию людей.

МЧС рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобили в гараже, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Шквал 29 мая

29 мая на Москву и область обрушилась буря: шквалистый ветер валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 15 человек (десять человек в Москве и пять в Подмосковье), более 100 пострадавших остаются в больницах.

В столице шквал повалил 14 тыс. деревьев. Повреждения получили 2 тыс. машин, а также крыши 243 домов.