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МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве

Общество
31 мая, 14:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В ночь на 1 июня порывы ветра достигнут 15-20 м/с, местами до 24 м/с

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© Евгений Свечников/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре, дожде и грозе предстоящей ночью, 1 июня, в Москве.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС

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"В Москве ночью 1 июня 2017 года облачно, дождь, местами сильный. Гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, местами до 24 м/с. Днем местами порывы ветра сохранятся 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Спасатели информируют, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, что может привести к заторам на дорогах, повреждению автотранспорта и травмированию людей. 

МЧС рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать автомобили в гараже, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям следует соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Шквал 29 мая

29 мая на Москву и область обрушилась буря: шквалистый ветер валил деревья, рекламные конструкции, остановки общественного транспорта, срывал крыши. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 15 человек (десять человек в Москве и пять в Подмосковье), более 100 пострадавших остаются в больницах.

В столице шквал повалил 14 тыс. деревьев. Повреждения получили 2 тыс. машин, а также крыши 243 домов.

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