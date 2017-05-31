Шквал в Москве не повлиял на очередь к мощам Николая Чудотворца

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Шквальный ветер в столичном регионе не повлиял на желание верующих прикоснуться к мощам святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщил ТАСС глава Синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ), митрополит Волоколамский Иларион.
"Люди продолжают идти к мощам святителя Николая. Когда начался ураган, людей, стоящих в очереди, оперативно погрузили в автобусы, где они смогли переждать непогоду. Конечно, люди идут к святителю Николаю, потому что он помогает, и, если бы этого не было, никто бы туда не шел", - сказал он.
"Святитель Николай спасает от смерти не только отдельных людей, но и целые группы. Неизвестно, каковы были бы последствия этого урагана, если бы мощи святителя не были сегодня с нами", - подчеркнул он.
Иларион добавил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находившийся в день трагедии с визитом в Киргизии, узнав о случившемся, "вознес горячие молитвы о тех, кто пострадал, за упокой погибших, об исцелении раненых. И он молился, в том числе и святителю Николаю".
29 мая от удара стихии пострадали Москва и Подмосковье, Владимирская, Тульская, Тверская, Рязанская и Калужская области.
Шквальный ветер скоростью до 30 м/с оставил без электричества более 300 населенных пунктов, 16,5 тыс. жилых домов и 1,375 тыс. дачных строений, повалил более 20,5 тыс. деревьев, повредил кровли свыше 320 многоэтажных и частных жилых домов, административных зданий и одного роддома.
В наибольшей степени от шквала пострадала Москва, где были повалены более 17 тыс. деревьев, повреждены кровли более 282 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 2 тыс. автомобилей. По данным Следственного комитета РФ, от удара стихии в Москве и Подмосковье погибли 15 человек.