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Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации

Общество
5 июня, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Печатные образцы буклетов будут доступны в специальных демонстрационных точках

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© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Подробнее: https://stroi.mos.ru/?from=cl

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московская мэрия подготовила буклет с образцами квартир, которые получат переселенцы из домов, попавших в программу реновации. Электронная версия документа опубликована на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Буклет разработан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В ближайшее время стандарты отделки будут утверждены постановлением правительства Москвы", - цитирует портал руководителя городского департамента строительства Андрея Бочкарева. Он пояснил, что альбомы с образцами отделки будут доступны в печатном виде в шоу-румах, которые в ближайшее время представят москвичам.

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Ранее сообщалось, что власти столицы в рамках программы реновации подготовят демонстрационные точки, где можно будет посмотреть готовые варианты будущих квартир для переселенцев.

Согласно опубликованным в понедельник буклетам, жилье в новых домах будет предоставляться с полной отделкой. Полы покроют линолеумом и ламинатом, стены поклеят обоями "под покраску", ванные комнаты отделают плиткой. Людям с ограниченными физическими возможностями предоставят специализированные квартиры с удобными ванными комнатами и увеличенными дверными проемами.

В начале 2017 года президент Владимир Путин поручил Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

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Реновация Снос хрущевок в Москве
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