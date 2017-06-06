Депутаты Госдумы обсудили законопроект о реновации с москвичами

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа) на парламентских слушаниях в Госдуме РФ на тему "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент реновации жилищного фонда", 6 июня © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская (справа) на парламентских слушаниях в Госдуме РФ на тему "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент реновации жилищного фонда", 6 июня © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы выслушали мнения и предложения жителей Москвы о проекте реновации жилого фонда столицы.

Накануне второго, ключевого чтения законопроекта о сносе хрущевок в нижней палате парламента прошли масштабные слушания "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент реновации жилищного фонда".

Не исключено, что по их результатам в итоговый текст законопроекта, второе чтение которого намечено на 9 июня, также могут быть внесены дополнения.

Необычный формат

Традиционно проведение парламентских слушаний предусматривает участие в них прежде всего представителей ветвей власти и профильного экспертного сообщества. Однако, как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, формат, предложенный в рамках сегодняшнего мероприятия, "необычный, потому что большинство присутствующих в зале - это жители города Москвы".

На слушания были приглашены порядка 450 человек, 350 из которых - рядовые москвичи, чьи дома вошли в перечень для голосования по программе реновации. Слушания проходили в зале пленарных заседаний Госдумы, однако желающих следить за их ходом было так много, что трансляция была выведена и в Малый думский зал.

Небывалый ажиотаж возник и возле самого здания нижней палаты парламента на Охотном ряду, где собрались как сторонники, так и противники проекта реновации. Люди скандировали "Это наш город" и пели гимн России. Возле Госдумы были усилены меры безопасности, дежурили сотрудники полиции и ОМОН, однако инцидентов зафиксировано не было.

Вопросы жителей

Москвичи задавали вопросы о том, какое жилье им будет предоставляться, можно ли будет получить квартиру с большей жилой площадью за доплату. Жители пятиэтажек уточняли, по какому принципу их дома были включены в перечень для голосования, каким образом сделать так, чтобы дом был из него исключен.

Также людей интересовали вопросы озеленения и благоустройства жилых кварталов, которые построят по программе реновации, наличие в них необходимого объема социальной инфраструктуры.

Кроме того, граждане выразили обеспокоенность тем, что в домах начали распространять листовки с информацией о насильственном переселении в отдаленные районы Москвы. Ряд горожан высказали сомнения по поводу достоверности учета мнения жителей при голосовании в системе "Активный гражданин".

Ответы мэра

Абсолютное большинство вопросов было обращено к мэру Москвы Сергею Собянину, который принял участие в слушаниях. Отвечая на вопросы, мэр, в частности, напомнил, что дома были включены в предварительный перечень для голосования, исходя из их технического состояния и обращений жителей и экспертов. Собянин подчеркнул, что для включения дома в программу реновации необходимо согласие двух третей собственников или нанимателей жилья по договорам соцнайма. В то же время для выхода из программы нужно согласие всего одной трети собственников плюс один голос.

"Есть ряд домов, около сотни, которые голосуют против, и мы адреса этих домов вывешиваем на портале (mos.ru). Если более трети жителей проголосовали против, мы автоматически выключаем этот дом из проекта реновации и не собираемся к нему прикасаться - живите спокойно, никто вас тревожить не будет", - отметил мэр. Если же жители сомневаются в результатах голосования в "Активном гражданине" или в центрах госуслуг "Мои документы", они имеют право провести собрание собственников жилья и принять на нем соответствующее решение. Оно имеет приоритет перед всеми остальными формами голосования.

По словам Собянина, при переселении у очередников будет возможность улучшить свои жилищные условия. Кроме того, желающие получить квартиру большей жилой площади, чем имеющаяся, смогут за доплату стать собственником такой квартиры. Такие жители получат при доплате "скидки, рассрочку по платежам", уточнил мэр.

"В настоящее время в перечень домов, которые могут попасть в программу реновации, включено 4,5 тыс. домов. Голосование перевалило за экватор - сегодня 57% собственников квартир и нанимателей квартир проголосовали", - сказал Собянин, добавив, что "такого уровня активности в Москве не было ни по одной проблеме, никогда". "88% - это средний уровень поддержки программы при голосовании в этих домах", - отметил мэр.

По мнению Собянина, программа реновации проработана значительно лучше первой программы сноса ветхого жилья в Москве. "В первой программе не было никаких преференций для граждан, никто не интересовался их мнением. Тем более не было никаких вариантов выхода из этой программы, не было гарантии переселения в тот же район проживания, не было гарантии качества отделки, не было социальной гарантии по поддержке при переселении. Новая программа в значительной степени отвечает на современные требования москвичей, защищает их", - сказал Собянин.

Что касается распространения листовок с информацией о переселении в дальние районы столицы, то мэр назвал это провокациями. "Очевидно - это недобросовестные люди, это политиканы, которые пользуются ситуацией и ее раскачивают. Такого не может быть и не будет", - подчеркнул мэр. Собянин также поблагодарил москвичей за неравнодушие и активное участие в дискуссии.

Все обращения рассмотрят

Активность москвичей в обсуждении программы отметили и в Госдуме. По данным руководителя аппарата нижней палаты Татьяны Вороновой, в общей сложности на Охотный ряд поступило порядка 20 тыс. обращений граждан.

Впрочем, по ее словам, лишь 13 тыс. обращений были аутентичны, причем из их авторов только порядка четырех тысяч проживает в пятиэтажках, которые подпадают под реновацию. "Из этих четырех тысяч действительно проживает в этих пятиэтажках 2894 человека, то есть где-то треть от заявленных", - уточнила глава думского аппарата. Кроме того, по ее данным, еще треть заявлений "поступила от жителей пятиэтажек, которые не подпадают под реновацию, и чуть более трети - от жителей, которые вообще проживают не в пятиэтажках", констатировала Воронова. "Около тысячи заявлений не подлежит идентификации, потому что либо нет фамилии, либо адреса, либо адрес не в Москве", - добавила она.

При этом Воронова подчеркнула, что "принято решение работать со всеми обращениями". "С теми людьми, которые высказали свою позицию в отношении программы реновации и проживают в этих пятиэтажках, депутаты всех фракций будут работать и выяснят, что еще можно учесть. Ни одно из обращений не останется неизученным", - пообещала глава думского аппарата.

На ряд проблем, с которыми столкнулись жители пятиэтажек, парламентарии откликнулись уже в ходе слушаний. Так, одна из москвичек пожаловалась на риелторов, дающих объявления о продаже коммерческого жилья по адресу, где в настоящее время находится ее дом. "Нужно исходить из того, что сейчас таких жуликов будет появляться все больше и больше, и с ними надо будет бороться", - отреагировал на ее выступление спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он попросил передать ему информацию об этих риелторах, пообещав направить ее генпрокурору РФ Юрию Чайке.

В то же время Володин обратил внимание, что "вопросы, которые задавались со стороны критиков (программы реновации), сводились к тому, что процент износа и сроки реализации этого проекта по годам должны быть увязаны". По его мнению, если выйти на такое решение, будет найден консенсус в обществе. Со своей стороны, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал при реализации программы реновации обратить особое внимание на интересы многодетных семей, ветеранов, инвалидов, пожилых людей, проживших в хрущевках большую часть жизни. "Тем, кто прожил там по 40-50 лет, требуется особая помощь и внимание", - считает он.

При этом лидер КПРФ однозначно поддержал программу реновации. "Потому что дома, которые строили тогда, строили из большой нужды. За 10 лет решили сложнейшую проблему, но они рассчитаны на 30-40 лет, а стоят уже 50. Если их не трогать сейчас, "через 10 лет они все будут аварийными, и их придут сносить бульдозером", - пояснил он.

Равноценное жилье и денежную компенсацию пропишут в законе

Между тем многие из замечаний, которые высказывались к первоначальному тексту законопроекта о реновации, принятому Госдумой в первом чтении, должны быть сняты поправками, подготовленными ко второму чтению.

Эти поправки были опубликованы за несколько часов до слушаний на сайте профильного думского комитета по транспорту и строительству и одобрены комитетом. Как сообщил его глава Евгений Москвичев, к первоначальному тексту законопроекта поступило 144 поправки от правительства РФ и от депутатов всех фракций. По его словам, 90% этих поправок принято частично или полностью.

В новой редакции законопроекта уточняются характеристики домов, которые могут войти в программу реновации. Если изначально указывалось, что это дома первого периода индустриального домостроения, то теперь оговаривается, что к ним относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 годы, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий.

Расширяются и возможности собственников жилья в сносимых домах. Сначала проект закона предполагал предоставление равнозначного жилья, теперь же у собственников квартир будет возможность получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию. Жилье будет предоставляться в пределах того же района, за исключением Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов - там квартиры будут давать в пределах округа, а не района.

Кроме того, желающие смогут за дополнительную плату получить квартиры большей площади или с большим количеством комнат, в том числе это может быть сделано за счет средств материнского капитала. Как только по конкретному дому будет принято решение о сносе по программе реновации, жителей освободят от уплаты взносов на капитальный ремонт. В законопроекте также отмечается, что собственники и наниматели квартир в домах, подлежащих сносу, не могут быть выселены, пока им не передали новое жилье или не заплатили денежную компенсацию.

Регламент голосования по реновации и гарантии ипотечникам

В законопроекте ко второму чтению прописали гарантии для тех, кто приобрел квартиру в подлежащем сносу доме в ипотеку. Ипотечный кредит перейдет на новое помещение, которое предоставят в рамках программы.

При этом в проекте закона есть оговорка о том, что его нормы не распространяются на аварийное жилье. Аварийные дома, включенные в правительственную программу переселения граждан из ветхого и устаревшего жилья, не будут включены в программу реновации, их снос и гарантии жителям регулируются уже существующими законами.

В новой редакции законопроекта о реновации появились и правила учета голосов жителей, высказывающихся за или против проекта. Изначально регламент голосования не прописывался, его должно было устанавливать правительство Москвы. Предполагалось, что те, кто не проголосуют, будут считаться высказавшимися за включение дома в программу реновации.

Впоследствии систему учета голосов "молчунов" было решено изменить, что нашло отражение в законопроекте. Согласно документу, голоса собственников или нанимателей жилья, не высказавшихся за включение или невключение дома в программу реновации, будут распределены пропорционально результатам проголосовавших. Для того чтобы дом снесли, потребуются голоса "за" от двух третей жителей дома.

В законопроекте также указано, что жильцы в течение 90 дней (ранее в тексте фигурировал срок в 60 дней) со дня принятия решения о реновации до дня подписания документов о праве собственности или договора о соцнайме на новое жилье либо до выплаты компенсации смогут провести общее собрание собственников помещений об исключении их дома из проекта программы. Для этого им нужно будет собрать более одной трети от общего числа голосов всех собственников помещений в таком доме. Если решение будет принято, то дом исключат из программы.

Отдельно в законопроекте оговариваются права предпринимателей, арендующих помещения в домах, подлежащих сносу. Представители малого и среднего бизнеса смогут заключить договор аренды равнозначного помещения с сохранением всех имеющихся льгот и без проведения торгов.