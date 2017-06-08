Власти Москвы согласовали проект восстановления сгоревшего здания библиотеки ИНИОН

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект восстановления здания библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, считающегося ценным объектом советского модернизма и практически полностью разрушенного при пожаре 2015 года. Об этом сообщил в четверг главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что решение о восстановлении библиотеки было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

"Архитектурный совет Москвы в целом положительно высказался в пользу проекта, разработанного ООО "ГИПРОКОН", но рекомендовал провести дополнительные консультации с экспертами. Настоящий проект представляет собой редкий образец тонкого, деликатного и вдумчивого воссоздания шедевра, поэтому, имея также положительные заключения экспертов, мы согласовали выдачу свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения", - цитирует Кузнецова пресс-служба Москомархитектуры.

Отмечается, что утвержденный проект предполагает замену каркаса здания на монолитный железобетон при сохранении прежней высоты сооружения. В ведомстве добавили, что внутреннюю часть двора планируется облицевать натуральным камнем, что не было сделано изначально по причине недостатка средств. Изменения в планировочной структуре продиктованы современной функцией библиотеки, которая также включает информационный и аналитический центр РАН, современными технологиями и строительными нормами, например, по количеству освещенных площадей или площадей, занимаемых техническими помещениями.

Здание библиотеки было построено в середине 1970-х годов. Пожар в библиотеке произошел 30 января 2015 года, большая часть здания была утрачена. От огня и воды пострадало 5,7 млн единиц хранения, при этом 35% из этого фонда имеется в качестве дубликатов в филиалах института. Реальные потери составляют 15% общего библиотечного фонда ИНИОН РАН.