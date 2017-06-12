День России в Москве отметят массовым исполнением гимна и историческими реконструкциями

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. День России в Москве включает массу мероприятий практически на всех ключевых улицах, включая центральную московскую магистраль - Тверскую, в парках и садах. Москвичи и гости столицы смогут присоединиться к празднованию даже через интернет. ТАСС собрал данные о разных мероприятиях от организаторов, в числе которых - оргкомитет цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Среди необычных мероприятий - массовое исполнение гимна под "Хор Турецкого", флешмоб по разворачиванию самого большого флага России, исторические реконструкции, которые станут апофеозом фестиваля "Времена и эпохи", а также "Самоварфест" - акция с 300-литровым самоваром. В Измайловском парке 5000 блогеров нарисуют флаг России.

Красная площадь

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На Красной площади с 19 до 22 часов состоится большой праздничный концерт, посвященный празднованию Дня России. Арт-группа "Хор Турецкого" планирует организовать массовое исполнение гимна страны в День России, собрав до миллиона участников. Ведущими станут известная телеведущая Ольга Шелест и певец Николай Басков. Выступят на концерте также Полина Гагарина, Тимати, Нюша, "Дискотека Авария" и многие другие. По окончании состоится праздничный фейерверк.

На Триумфальной площади с 14:00 до 22:00 мск будет проходить открытый фестиваль искусств , а также выставочная экспозиция Третьяковской галереи.

День истории России на Тверской

Тверская улица станет основной "магистралью" праздника. Здесь с 12:00 до 22:00 на участке от Пушкинской площади до Манежной, а также на улице Охотный ряд пройдет грандиозный праздник - "День истории России". Фактически это кульминация фестиваля "Времена и эпохи", который проходил с 1 июня в Москве и был посвящен историческим реконструкциям разных эпох и стран.

Москвичей и туристов ждут 17 тематических зон, лучшие реконструкции за все 12 дней фестиваля. Так, на площадке "Дьяковская культура" гости праздника смогут понаблюдать за работой мастеров - ткачей, гончаров и ювелиров - и отведать блюда, приготовленные по древним рецептам (к примеру, блюда из мяса бобра). На площадке "Древняя Русь" - сфотографироваться на фоне русского города X века и лагеря варягов. На площадке "Русь и соседи" посетители увидят выставку доспехов русских войск и Орды. Здесь же разместится соколятня и левада с лошадьми, пройдут фолк-концерты, заработают мастерские по ткачеству и изготовлению бус. Чтобы побывать в лавке сапожника и мастерской иконописца, стоит заглянуть на площадку, посвященную XVII веку. Заодно тут можно будет понаблюдать за повседневной жизнью стрелецкого полевого лагеря, научиться обращаться с пиками и мушкетами и освоить искусство каллиграфии. На площадке "Эпоха Петра I" посетители побывают на московской улице XVIII века, устроенной по тогдашним временам на новый, европейский, манер, и поучаствуют в уроках танцев при Петровской ассамблее. Здесь же будут работать монетный двор, навигацкая школа и аптекарский приказ.

На площадке, посвященной Отечественной войне 1812 год, будет работать школа фехтования, мастерская шорника и полевая кузня. На этой площадке можно будет сделать самые эффектные фото на фоне реконструкций русского редута и французского лагеря. О мирной жизни того времени напомнят выступления музыкантов и танцоров и аутентичные чайные церемонии.

На локации "Севастополь. 1854" развернется полевой лагерь французов и англичан времен Крымской войны и типичная городская площадь XIX века. Будет проводиться ускоренный курс обучения в кадетской школе, можно будет сыграть в крокет и сфотографироваться в ретрофотоателье.

По соседству, в "тренировочном лагере" на площадке, посвященной Первой мировой войне, солдаты будут упражняться в строевой подготовке и штыковом бое, а рядом медсестры станут накладывать повязки раненым в полевом госпитале. Неподалеку "припаркуются" уникальные образцы техники времен Первой мировой: бронеавтомобили "Остин-Путиловец" и "Маннесманн-Мулаг", знаменитый танк Renault FT-17, макеты самолетов "Илья Муромец" и Fokker. На площадке "СССР в 30-е годы" посетителей ждут настольные игры, песни под гитару и баян, модное дефиле, парад физкультурников и выставка ретроавтомобилей.

Далее, на локации "Великая Отечественная война" развернется "Призывной пункт", будут идти курсы пулеметчиков, медсестер, бойцов ПВО. На площадке, посвященной послевоенному времени, - марши из репродукторов, танцы под гармонь, выставка советской и трофейной военной техники. Помимо площадок, рассказывающих об исторических эпохах, на празднике будут и тематические локации, посвященные кинематографу и историческому фехтованию.

Программа "Дня истории России" на Тверской составлена таким образом, что принять участие в интерактивных развлечениях смогут даже самые юные посетители. Специальный навигационный портал будет работать на Пушкинской площади. Костюмированные аниматоры расскажут все о программе праздника и сфотографируются с посетителями. Сориентироваться непосредственно на площадках всем желающим помогут волонтеры. В Центре обеспечения дорожного движении (ЦОДД) напомнили, что в связи с празднованием Дня России с 18:00 11 июня до 06:00 13 июня дорожное движение по Тверской улице от Пушкинской площади до Манежной площади будет полностью перекрыто.

12 исторических эпох 12 июня

На Охотном ряду, а также в Театральном проезде разместятся праздничные площадки, посвященные 12 историческим эпохам: от железного века до середины XX века. Посетителей ждут самые интересные реконструкции и активности фестиваля, а также эксклюзивная программа - в том числе зрелищные выступления команды по военно-прикладным видам конного спорта Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды "Традиции конной России". Опытные всадники продемонстрируют москвичам и туристам свое мастерство, а дети смогут покататься на пони и поучаствовать в познавательных мастер-классах. Интерактивная программа пройдет на площадке в Театральном проезде и начнется в 12:00 - с показательных выступлений почетного эскорта Президентского полка и детской группы конного церемониала. Затем на этой же площадке откроется конный городок, где маленьких посетителей ждет их первое путешествие в мир верховой езды. Дети смогут покататься на пони и узнать, как правильно ухаживать за этими животными. Кремлевская школа верховой езды осуществляет свою деятельность с ноября 2006 года. Она была создана при участии Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ с целью возрождения традиций верховой езды как составляющей российской культуры, поддержки государственного конного церемониала и популяризации конного спорта, как элемента здорового образа жизни.

День России на Поклонной горе

На Поклонной горе Центральный музей Великой Отечественной войны подготовил специальную программу и бесплатно откроет свои двери для всех желающих. Музей ВОВ первым среди федеральных музеев выступает с инициативой - в честь Дня России предоставить всем желающим возможность посетить музей по бесплатным билетам. В этот день гости смогут побывать в диорамах, посетить экспозиции и выставки музея, а также открытые площадки вооружения и военной техники. Главным событием станет патриотическая акция - флешмоб: сотни студентов и школьников Москвы, членов молодежных и общественных организаций развернут самый большой Государственный флаг России и исполнят Государственный гимн страны под аккомпанемент духового оркестра. Помимо этого популярные мелодии российских и советских композиторов прозвучат в исполнении духовых оркестров.

День России в парках и садах

Самовар "Москва" высотой около двух метров и объемом 300 литров специально изготовлен для "Самоварфеста", который пройдет в саду "Эрмитаж".

В Измайловском парке 5000 блогеров нарисуют флаг России.

В парке "Сокольники" пройдет масштабная программа празднования, которая включит четыре крупных фестиваля: с 12 до 16 часов на Фестивальной площади стартует программа телеканала "Матч-ТВ", в рамках которой для гостей выступит один из самых титулованных российских мотоэкстремалов - Марат Канкадзе. С 16 до 21 часа на Фестивальной площади стартует концертная программа, где выступят лучшие молодые и яркие российские группы. Хедлайнером события станет культовая российская рок-группа "7Б". С 13 до 21 часа на Фонтанной площади парка будет проходить еще одна концертная программа, которая включит диджей-сеты и музыкальные выступления. Главным событием площадки станет встреча гостей парка с российским гимнастом, 4-кратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым. С 11 до 20 часов на эстраде будет проходить III Московский фестиваль современной литературы. Среди гостей мероприятия - популярный среди молодежной аудитории YouTube российский блогер Николай Соболев (более 3 миллионов подписчиков за рекордный срок), который недавно выпустил книгу. В парке с 12 до 20 часов будут проведены мастер-классы по запуску воздушных змеев и конструированию самолетов, лекция об истории флага России.

В парке "Красная пресня" состоится концерт Русского радио, посвященный Дню России. Ведущие - ведущие утреннего шоу "Русские перцы" и Дмитрий Оленин. Среди выступающих - Сати Казанова, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков.

На Пушкинской площади с 12 до 20 часов пройдет фестиваль, организованный Федеральным агентством по делам национальностей. В 12:00 начнет работу фестивальный городок. Будут представлены шатры с мультфильмами о разных народах и городах, интерактивная кузница с молотом и наковальней, кукольная мастерская. Откроется выставка, демонстрирующая разнообразие всех 85 регионов России. Кульминацией фестиваля в 14:00 станет большой концерт с участием национальных коллективов и исполнителей. Ведущие - актриса Яна Поплавская и певец Зариф Норов.

Исторические реконструкции, как и в предыдущие дни, пройдут в музее-заповеднике Коломенское. В парке искусств - закрытый концерт оркестра Imperialis. Мероприятия запланированы также в Саду имени Баумана, Измайловском и других парках.

12 июня в интернете

Часть мероприятий состоится прямо в среде интернет. Так, пользователи социальной сети "Одноклассники", сообщили в Mail.ru group смогут спеть гимн России при помощи функции в приложении OK Live в прямом эфире. Гимн будет предлагаться первым в списке доступных песен. Все стримы, в названии которых пользователь укажет хештег #ДеньРоссии2017, попадут в специальный раздел вкладки социальной сети. А лучшие стримы будут продемонстрированы в эфире телеканала LIFE. В дополнение к этому каждый пользователь сможет украсить свой стрим специальной праздничной маской в честь Дня России. Для этого достаточно будет кликнуть на меню и выбрать соответствующее оформление. Страница авторизации в честь Дня России будет украшена праздничным дизайном. Всем авторизованным пользователям будет предложено поздравить своих друзей с праздником при помощи специально оформленной публикации с Флагом России и хештегом #ДеньРоссии2017.

Пользователи "ВКонтакте" смогут украсить свои аватары в цветах российского флага. Для этого достаточно навести курсор мыши на свою аватару, кликнуть на всплывающее меню и выбрать соответствующее оформление. В дополнение к фоторедактору каждый пользователь соцсети может поздравить своих друзей с Днем России, отправив бесплатный подарок - специальный стикер с триколором и музыкальным сопровождением, гимном Российской Федерации.

В честь приближающегося Дня России проект #ЖИТЬ и LifeNews запустили интернет-флешмоб "Я - ЧАСТЬ СВОЕЙ СТРАНЫ". Для участия в флешмобе было необходимо до 10 июня записать короткий видеоролик с флагом России в руках.

Сам же Mail.ru подсветил свою штаб-квартиру с полуночи в Москве в цвета флага.

Музеи в День России

Несмотря на то, что День России приходится на официальный музейный выходной - понедельник, в честь государственного праздника откроет свои двери для посетителей Музей современной истории. 12 июня он будет работать бесплатно. Музей даст своим гостям возможность попробовать себя в соревновании на знание географии родной страны. "Желающим будет предложено собрать спилс-карту России, представляющую собой набор магнитных элементов в форме российских регионов, которые собираются на специальной магнитной доске в карту Российской Федерации", - сообщили ТАСС в пресс-службе музея. Для тех, кто не сможет посетить музей в этот день, в 12:00 будет организована онлайн-трансляция фрагмента экскурсии с рассказом о том, почему День России празднуется 12 июня, а также о реликвиях 1990-1991 годов, представленных в музее.

В интернете в День России стартует масштабная всероссийская акция - информационно-просветительский марафон "Мы - граждане России", который завершится 22 августа - в День государственного флага. Его организаторами выступают Роспатриотцентр и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Как пояснили в пресс-службе агентства, акция будет состоять из двух этапов, принять участие в которых может любой желающий. "Первая часть - в парках, на площадях и улицах городов, где волонтеры, представители различных общественных организаций и объединений будут информировать граждан о празднике и об основных символах РФ, раздадут ленточки-триколор", - уточнили в Росмолодежи.

В это время в интернете будет запущен второй этап акции, цель которого - в интересном формате рассказать россиянам об истории и традициях субъектов РФ. Участникам необходимо снять небольшой видеоролик, рассказав о народном символе, ассоциирующимся с определенным регионом. "Это может быть достопримечательность, произведение искусства, памятник природы или архитектуры, сказочный или литературный персонаж", - отметили в Росмолодежи. Разместив его в любой социальной сети, нужно поставить хештеги #Роспатриот и #МояРоссия.