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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Путин призывает "не жадничать" при принятии мер стимулирования рождаемости. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
В то же время президент подчеркнул, что рождаемость в России растет быстрее, чем в Европе. "У нас рождаемость растет темпами, которых нет сегодня в европейских странах", - сказал он.
Падение рождаемости в России со времен Великой Отечественной войны повторяется каждые 25 лет, в 90-е годы падение составило 50%, заявил президент.