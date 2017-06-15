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Путин призывает "не жадничать" при принятии мер стимулирования рождаемости

Общество
15 июня, 13:10 дата обновления: 15 июня, 13:19 UTC+3

Президент отметил, что рождаемость в России растет быстрее, чем в Европе

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Путин призывает "не жадничать" при принятии мер стимулирования рождаемости. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

В то же время президент подчеркнул, что рождаемость в России растет быстрее, чем в Европе. "У нас рождаемость растет темпами, которых нет сегодня в европейских странах", - сказал он.

Падение рождаемости в России со времен Великой Отечественной войны повторяется каждые 25 лет, в 90-е годы падение составило 50%, заявил президент.

 

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