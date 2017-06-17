Минздрав Заполярья будет неделю работать в Апатитах, откуда поступила жалоба Путину

МУРМАНСК, 16 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Руководители минздрава Мурманской области будут несколько дней вести прием населения в городе Апатиты, онкобольная жительница которого - Дарья Старикова - пожаловалась во время прямой линии с президентом РФ на проблемы с медицинским обеспечением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Такое поручение дала сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе своей рабочей рабочей поездки в Апатиты, посвященной вопросам организации работы лечебных учреждений района. На встрече жители Апатитов смогут напрямую задать конкретные вопросы руководителю ведомства по поводу деятельности медицинских учреждений", - сказали в пресс-службе.

В Апатитах в течение ближайшей недели будут работать министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и два его заместителя.

Борьба с раком

История страдающей онкологическим заболеванием Дарьи Стариковой стала известна на всю страну после ее звонка на прямую линию Путину в четверг. Она сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза, причем делали массаж и уколы, что противопоказано при онкологии. Точный диагноз ей смогли поставить только в Мурманске, до которого от Апатитов пять часов езды на поезде.

Как рассказала на встрече с губернатором родная тетя Дарьи Любовь Тулупова, у девушки непростая судьба. Ее мать умерла рано, в 28 лет, после чего тетя и взяла на себя ее воспитание.

Сейчас у Дарьи своя шестилетняя дочка Соня. Губернатор Марина Ковтун предложила организовать отдых Сони в любом из учреждений отдыха. "Есть хорошие учреждения. Позаботимся, чтобы она отдохнула", - сказала глава региона.

Сама Дарья вчера вечером была госпитализирована после обострения и открывшегося кровотечения в реанимацию больницы Кировска. После стабилизации состояния ее санавиацией отправили в Мурманскую областную больницу. Состояние оценивается как среднетяжелое, о чем сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Сейчас готовятся документы на ее отправку в другую клинику. По словам губернатора, две ведущие клиники страны уже выразили готовность принять ее. Выбор будут делать медицинские специалисты. Деньги на лечение готово выделить градообразующее предприятие - комбинат "Апатит" (входит в "ФосАгро"), что подтвердили корр. ТАСС в пресс-службе компании.

Есть ли вина врачей в том, что девушке не был вовремя поставлен правильный диагноз, разбираются сотрудники СК РФ. Возбуждено уголовное дело, все документы, касающиеся лечения Дарьи, изъяты.

Два города - одна больница

Во время звонка президенту Дарья особое внимание уделила медицине в городе в целом. По ее словам, недоступность медицинских услуг является одной из главных проблем Апатитов, где живут 55 тыс. человек. В центре города стоит недостроенная больница.

"У нас не хватает узких специалистов, все находятся в соседнем городе, приходится ехать туда, на обследование - в Мурманск, туда пять часов езды. Закрыли роддом, хирургию и радиологию, все перевезли в соседний город. Скорая не успевает довезти людей. Прошу восстановить больницу", - сказала Дарья.

Апатиты - город в центральной части Мурманской области. В 30 км находится еще один моногород, Кировск, построенный вокруг комбината "Апатит". До начала перестройки население двух городов составляло около 150 тыс. человек. Сегодня это число упало до 87 тыс. Отток населения является особенностью всех арктических территорий России.

С началом реформы здравоохранения изменения коснулись и двух этих городов. Две городские больницы объединили в одну районную, находящуюся в Кировске. Как отметила губернатор Марина Ковтун, сегодня принцип работы Фонда обязательного медицинского страхования не позволяет содержать две больницы и обеспечить их специалистами в полной мере.

"Поэтому создаются ресурсные центры, укрупняются больницы, чтобы обеспечить и оборудованием, и специалистами. Поэтому часть видов помощи оказывается в Апатитах, часть - в Кировске", - сказала глава региона.

Врачи и медсестры

Жители Апатитов, в том числе и во время визита губернатора, подтверждали часть сказанного Дарьей Стариковой, в частности, жаловались на нехватку специалистов, медсестер.

Однако главврач Апатитско-Кировской центральной районной больницы Юрий Ширяев сообщил журналистам, что укомплектованность медсестрами составляет 96%. Врачами, правда, ниже - 64%. Но Ширяев добавил, что острой потребности в специалистах не отмечается.

По его словам, в Апатитах есть приемный покой, реанимация, инфекционное и терапевтическое отделения, каждый день дежурят травматолог, педиатр. "Еще есть реаниматолог, плюс два дневных стационара. Экстренная помощь основная оказывается на кировской площадке, так как там сконцентрированы все основные врачи дежурные - акушер- гинеколог, хирург, травматолог, там есть томограф", - сказал главврач.

При этом он заявил, что за последние три года случаев смерти пациентов во время транспортировки в больницу не было зафиксировано. По его мнению, находящейся в Кировске семиэтажной больницы достаточно при сегодняшней численности населения двух городов. "Объединение принесло положительные плоды. За три года после него летальность снизилась по инсультам с 38% до 14%, по инфарктам - с 20% до 7%", - отметил Ширяев.

Апатитская поликлиника также принимает пациентов. Здесь работают два хирурга, два кардиолога, неврологи, инфекционист, пульмонолог. "Из 22 терапевтических участков 17 участковых терапевтов. В принципе достаточная укомплектованность, справляемся", - сказал Ширшин.

Здание преткновения

Что касается недостроенного здания в больницы Апатитах, по мнению главврача, достраивать его нет необходимости, к тому же оно уже технически обветшало. Строительство началось в 1989 году, в 1995 году стройка была заморожена и сейчас здание восстановлению не подлежит, оно будет снесено.

При этом для улучшения медобслуживания проводится определенная работа. "За последние два года много отремонтировали. В этом году уже выделили средства, сделана проектно-сметная документация на бывшее здание акушерского отделения, уже идет ремонт отделения гемодиализа. Он будет принимать жителей всего юга Кольского полуострова, чтобы не ездить в Мурманск", - сказал Ширяев.

На втором этаже здание будет травмпункт. Эти помещения, где идет ремонт, были показаны губернатору и журналистам.

Губернатор поручила минздраву разобраться со всеми жалобами, имеющимися у местного населения. Они и будут собраны во время работы руководителей ведомства в Апатитах.