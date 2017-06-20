Делу — время: как последние поправки в Трудовой кодекс отразятся на зарплате

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В начале недели Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс. Документ изменяет порядок установления неполного рабочего времени, а также меняет оплату работы в выходные и праздничные дни. Эксперты утверждают, что изменения на руку работодателям, однако признают, что закон устранил несколько спорных пунктов. ТАСС рассказывает, что изменилось в трудовом законодательстве.
Нормальная продолжительность рабочей недели в России — 40 часов. То есть при обычном графике человек работает восемь часов в день, пять дней в неделю.
Иногда работник и работодатель договариваются, что сотрудник будет трудиться неполный рабочий день, то есть не восемь часов, а, к примеру, пять. Второй вариант: стороны договариваются, что человек будет находиться на месте полный рабочий день, но не пять дней в неделю, а два, три или четыре — это называется неполной рабочей неделей.
Оплата при таком режиме работы осуществляется по факту отработанного времени или по результатам выполненного объема работ. При расчете отпусков и исчислении стажа неполный рабочий день приравнивается к полному.
Нет, не обязано. Исключение составляют беременные женщины, родители ребенка в возрасте до 14 лет (причем только один родитель или опекун), а также лица, ухаживающие за болеющими родственниками.
Таким сотрудникам руководство компании не вправе отказать в предоставлении неполного рабочего времени. Этот режим работы устанавливается на тот срок, который просит работник. Однако не более чем "на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени".
Приведем пример. Вашему ребенку 12 лет, ваш супруг работает полный рабочий день. Если с вашей стороны последует просьба, начальство обязано установить вам неполное рабочее время, но лишь до тех пор, пока ребенку не исполнится 14 лет.
Теперь нет. До внесения поправок начальство могло попросить сотрудника, который работает неполный рабочий день, посидеть на работе еще два-три часа за отдельную плату (в двойном размере). Таким образом его неполный рабочий день превращался в обычный.
Сверхурочная работа возможна только в случае, если у сотрудника сокращенная рабочая неделя: в рабочий день его могут попросить поработать дополнительно.
Каких-либо изменений, касающихся сверхурочной работы при обычном трудовом графике, нет.
Да, есть, и они не в пользу работников.
Первое изменение касается оплаты работы в выходные и праздники. Ранее, если сотрудник выходил на работу в такие дни, работодатель обязан был выплатить ему двойную дневную ставку. При этом, если рабочая смена началась, например, в 20 часов пятницы, а закончилась в 4 утра субботы, сотрудник получал зарплату за один будний день и двойной дневной оклад за работу в субботу. Теперь же, если смена началась в будний день, а закончилась в выходной, то работник получит двойную оплату только за отработанные часы выходного дня.
Приведем следующий пример. Токарь на металлургическом заводе получает оклад в размере 53 тысяч рублей в месяц. Он работает пять дней в неделю. Поскольку его работа не относится к категории вредных, продолжительность его рабочего дня — восемь часов. Получается, что его дневной оклад составляет чуть больше 2400 рублей, а в час он зарабатывает 300 рублей.
До поправок этот токарь за рабочую смену с 20 часов пятницы до 4 часов субботы получил бы 7200 рублей. В действующей редакции он получит только 4800 рублей: 2400 за пятницу и столько же за четыре часа субботы (600 рублей за час).
Раньше существовала коллизия: сколько дневных окладов платить человеку, который в выходной день отработал больше нормы, — двойной оклад за сверхурочные часы, двойной оклад за выходные или вообще четырехкратный дневной заработок? Сейчас коллизия устранена: сверхурочное время в выходные дни и праздники оплачивается в двукратном размере, как и "нормативная" работа в выходной.
Сергей Круглов