Делу — время: как последние поправки в Трудовой кодекс отразятся на зарплате

Нормальная продолжительность рабочей недели в России — 40 часов. То есть при обычном графике человек работает восемь часов в день, пять дней в неделю.

Иногда работник и работодатель договариваются, что сотрудник будет трудиться неполный рабочий день, то есть не восемь часов, а, к примеру, пять. Второй вариант: стороны договариваются, что человек будет находиться на месте полный рабочий день, но не пять дней в неделю, а два, три или четыре — это называется неполной рабочей неделей.

Оплата при таком режиме работы осуществляется по факту отработанного времени или по результатам выполненного объема работ. При расчете отпусков и исчислении стажа неполный рабочий день приравнивается к полному.