Технологию "умного сноса" могут применить в Москве для программы реновации

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Технология "умного сноса" может лечь в основу разбора ветхих и аварийных домов в Москве в рамках программы реновации. Речь идет об утилизации 100% мусора, который в дальнейшем может быть применен в сфере строительства, сообщил ТАСС руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

"Технология "умного сноса" уже применяется в Москве, в Европе, в других регионах мира. Она подразумевает следующее: по максимуму все отходы из дома выбираются, еще до сноса туда заходят специальные бригады, которые отделяют окна, вынимают двери - все что можно вытащить. После этого уже идет непосредственно сам снос - в начале остаются крупные части, после этого железобетонные конструкции дробятся до щебня, выделяется арматура, которая тоже идет на переработку. Щебень потом может применяться в различных сферах, например, в строительстве и дорожном строительстве", - сказал он.

При этом, по словам Кульбачевского, "остатки строительного мусора можно будет где-то временно заскладировать, потому что в будущем при каком-нибудь строительстве эти материалы могут быть востребованы". "Дома же все-таки сносятся, и не все продукты этого сноса захораниваются на полигонах. Уже есть мощности в московском регионе, есть специальные компании, которые обладают оборудованием для того, чтобы разделять отходы при сносе", - пояснил он.

"Мы считаем, что можем добиться при сносе старых хрущевок практически стопроцентного результата по переработке, по применению вторичного сырья. Остатки не лягут мертвым грузом, не будут работать против экологии", - отметил собеседник агентства.

Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что Москва скорректирует экологическую стратегию столицы до 2030 года с учетом программы реновации жилищного фонда. В экологическую стратегию предлагается внести возможность максимально возможной переработки и вторичного использования строительных отходов при сносе старых жилых домов ("умный снос"). Экспертное сообщество также предложило дополнить документ статьей о применении пыле- и шумоподавляющих технологий и максимальном сохранении зеленых насаждений.

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов.

По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации жилищного фонда столицы. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.