Путин назвал смерть разведчика Юрия Дроздова невосполнимой утратой

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким начальника отечественной нелегальной разведки, создателя и руководителя разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки "Вымпел" Юрия Дроздова, скончавшегося в среду на 92-м году жизни. Текст телеграммы президента размещен на официальном сайте Кремля.
"Кончина Юрия Ивановича - большая, невосполнимая утрата для его близких, коллег, друзей, для всех, кто знал и ценил этого замечательного человека и настоящего патриота", - говорится в телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что Дроздов посвятил себя служению Родине и укреплению национальной безопасности страны. "Он принадлежал к героическому поколению фронтовиков, был участником блестящих операций, которые по праву считаются гордостью отечественной внешней разведки", - отметил глава государства.
Дроздов родился 19 сентября 1925 года в Минске в семье военнослужащего. Участвовал в Великой Отечественной войне, встретил победу в Берлине. В 1956 году закончил Военный институт иностранных языков, был переведен в Комитет государственной безопасности и на следующий год направлен в Берлин в качестве оперативного работника. Он принимал непосредственное участие во многих операциях разведки, в том числе в операции по обмену разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса.
Дроздов был участником афганских событий. Он являлся инициатором создания и руководителем разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки "Вымпел", предназначенного для проведения операций за границей в так называемый особый период.