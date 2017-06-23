Левин: обращение Жарова к руководству Telegram сделано из уважения к пользователям

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Обращение главы Роскомнадзора Александра Жарова к руководству мессенджера Telegram сделано из уважения к многочисленным российским пользователям этого сервиса. Такое заявление сделал в пятницу журналистам председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин после состоявшегося в Госдуме выступления директора ФСБ Александра Бортникова по вопросам обеспечения информационной безопасности РФ. Встреча депутатов с главой спецслужбы прошла в закрытом для прессы режиме.

23 июня на сайте Роскомнадзора было опубликовано открытое письмо Жарова к руководству мессенджера Telegram, в котором глава ведомства сообщил, что Роскомнадзор заблокирует мессенджер Telegram в России в случае отказа выполнить требования российского закона об организаторах распространения информации. При этом в сообщении также отмечалось, что служба уже исчерпала "все имеющиеся возможности официальной коммуникации" с командой сервиса.

Левин напомнил, что о планах сделать публичное обращение к руководству Telegram Жаров сообщал ранее на заседании комитета по информполитике.

"Если делать предварительные комментарии, речь идет о соблюдении российского законодательства, я не вижу здесь ничего иного. А сам факт публичного обращения - это не столько дань уважения менеджерам Telegram, сколько понимание того, что этим сервисом пользуются миллионы граждан нашей страны", - сказал парламентарий.