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Левин: обращение Жарова к руководству Telegram сделано из уважения к пользователям

Общество
23 июня, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Ранее стало известно о намерении Роскомнадзора заблокировать мессенджер в России, если его администрация не выполнит требования российского законодательства

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Обращение главы Роскомнадзора Александра Жарова к руководству мессенджера Telegram сделано из уважения к многочисленным российским пользователям этого сервиса. Такое заявление сделал в пятницу журналистам председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин после состоявшегося в Госдуме выступления директора ФСБ Александра Бортникова по вопросам обеспечения информационной безопасности РФ. Встреча депутатов с главой спецслужбы прошла в закрытом для прессы режиме.

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23 июня на сайте Роскомнадзора было опубликовано открытое письмо Жарова к руководству мессенджера Telegram, в котором глава ведомства сообщил, что Роскомнадзор заблокирует мессенджер Telegram в России в случае отказа выполнить требования российского закона об организаторах распространения информации. При этом в сообщении также отмечалось, что служба уже исчерпала "все имеющиеся возможности официальной коммуникации" с командой сервиса.

Левин напомнил, что о планах сделать публичное обращение к руководству Telegram Жаров сообщал ранее на заседании комитета по информполитике.

"Если делать предварительные комментарии, речь идет о соблюдении российского законодательства, я не вижу здесь ничего иного. А сам факт публичного обращения - это не столько дань уважения менеджерам Telegram, сколько понимание того, что этим сервисом пользуются миллионы граждан нашей страны", - сказал парламентарий.

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Проблемы Telegram в России Регулирование интернета в России
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