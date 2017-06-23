Володин заявил о необходимости обсудить отмену новогодних каникул с гражданами

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что целесообразность инициативы об отмене в России новогодних каникул сначала необходимо обсудить с гражданами.
"Что касается предложений по повестке пожертвовать выходными январскими и ввести выходной день 7 ноября, такие вопросы надо обсуждать с гражданами России", - заявил он в пятницу, отвечая депутату от КПРФ Николаю Коломейцеву, который настаивал на включении в законотворческую программу Госдумы на июль законопроекта об отмене новогодних каникул.
Володин призывает не торопиться с рассмотрением этой инициативы. "Брать и вот так делать перенос эмоционально в преддверии праздников - нас не поймут. Давайте сначала все это обсудим, а дальше будем говорить о целесообразности", - сказал он. "Не надо пугать такими решениями, а то все подумают, что всерьез все здесь хотят этим заняться", - заключил глава нижней палаты.
22 июня депутаты фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение палаты проект закона, которым предлагается отменить новогодние каникулы, при этом сделать выходными днями 31 декабря, 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией) и 7 ноября (день Октябрьской революции). Как утверждают коммунисты, "граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере", а внесение в число нерабочих дней 31 декабря "позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время".