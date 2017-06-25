В США отметили 80-летие перелета экипажа Чкалова из Москвы в Ванкувер

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Первый беспосадочный перелет из Советского Союза в США, совершенный экипажем советских авиаторов под руководством Валерия Чкалова, имеет символическое значение для взаимоотношений России и Америки. Такое мнение выразил в субботу заместитель главы Россотрудничества Александр Радьков на состоявшейся на территории национального парка "Форт Ванкувер" (штат Вашингтон) торжественной церемонии, посвященной 80-летию этого исторического события.

Начало дружбы советского и американского народов

"Это событие, которое имеет сейчас особое символическое значение, напоминая о том, как наши страны сообща двигали человечество к прогрессу, новым открытиям и достижениям, - отметил замглавы Россотрудничества. - Это был триумф не только советской авиации, но и начало взаимопонимания между советским и американским народами, что в конце 30-х годов было очень важно". Он напомнил, что в американских городах советских пилотов встречали цветами и овациями, теплый прием был оказан и президентом США Франклином Рузвельтом.

"Сегодня, спустя 80 лет с тех памятных событий, мы живем в сильно изменившемся мире, полном новых вызовов и задач, - подчеркнул Радьков. - И мы уверены, что к их решению наши страны могут и должны подходить сообща, используя наряду с экономическими и политическими инструменты гуманитарного и научного сотрудничества". Он убежден, что именно благодаря общественным организациям, работающим в сфере публичной дипломатии, столь тщательно сохранились в памяти события тех лет. По словам замглавы Россотрудничества, празднества, посвященные 80-летию перелета, которые проходят на обоих континентах, "позволяют с уверенностью сказать, что связь, соединившая страны 80 лет назад, по-прежнему крепка".

Со своей стороны исполняющий обязанности мэра Ванкувера Энн Макнейнер-Огле заявила, что "перелет из Москвы в Ванкувер экипажа под руководством Валерия Чкалова положил начало многолетней дружбе наших народов". Кроме того, подчеркнула она, это событие оказалось уникальным с точки зрения истории, став одним из важнейших этапов "золотого века мировой авиации".

Очки Чкалова и земля с его родины

На торжественной церемонии присутствовали в том числе генеральный консул РФ в Сиэтле (штат Вашингтон) Валерий Тимашов, представители МИД РФ, внук легендарного пилота, которого также зовут Валерий Чкалов, русскоязычные американцы, жители Ванкувера, историки, авиаторы, сотрудники парка "Форт Ванкувер" и музея авиации Пирсона. Ванкуверский городской оркестр исполнил гимны РФ и США, после чего члены делегаций обеих стран совместно возложили цветы к монументу, посвященному перелету.

В музее авиации Пирсона открыта экспозиция в честь события 80-летней давности, позволяющая не только узнать подробности перелета, но и увидеть очки Чкалова, в которых он управлял самолетом АНТ-25, колбу с землей из бывшего города Василёво (ныне Чкаловск), где он родился, фотоматериалы о встрече экипажа жителями Ванкувера, модель АНТ-25.

Путешествие с многочисленными неприятностями

В 1932 году бригадой конструктора Павла Сухого под руководством Андрея Туполева был создан самолет АНТ-25, предназначенный для дальних перелетов. Одномоторный низкоплан длиной 13 метров с размахом крыльев 35 метров был рассчитан на экипаж из трех человек, а его особенностью стало наличие топливных баков в крыльях. Средняя скорость полета АНТ-25 составляла 165 км в час, а максимальная - 246 км в час. На самолете было установлено сразу несколько рекордов, однако главным стал первый беспосадочный перелет из Москвы в Северную Америку.

Изначально это путешествие, маршрут которого пролегал через Северный полюс, должно было завершиться в аэропорту Сан-Франциско (штат Калифорния). 18 июня 1937 года с щелковского аэродрома в воздух поднялся АНТ-25, которым управляли Герои Советского Союза Валерий Чкалов (первый пилот), Георгий Байдуков (второй пилот) и Александр Беляков (штурман). Однако в полете экипаж столкнулся с многочисленными неожиданными трудностями, в том числе обледенением поверхности крыльев и винта, нехваткой кислорода, выбросом воды из системы охлаждения двигателя, неполадками с маслопроводом. В условиях недостаточной видимости пилоты иногда управляли вслепую, полагаясь только на данные приборов.

19 июня самолет достиг побережья Канады, но долететь до Сан-Франциско оказалось невозможно из-за нехватки топлива. 20 июня он произвел посадку на аэродроме Пирсона в Ванкувере. Таким образом полет АНТ-25 продолжался 63 часа 16 минут, а преодоленное им расстояние превысило 9 тысяч км, более половины которого пролегало над водной поверхностью и льдами. Перелет стал и первым авиапутешествием через Северный полюс.

Советские летчики - герои для США

В Соединенных Штатах советских авиаторов встречали как настоящих героев, их повсюду сопровождали толпы местных жителей, а в Вашингтоне, в Овальном кабинете Белого дома, экипаж принял американский президент. На родине летчиков наградили орденами Красного Знамени.

12 июля 1937 года еще один АНТ-25 с другим экипажем совершил перелет через Северный полюс по маршруту СССР - США, приземлившись на одном из пастбищ возле города Сан- Джасинто (штат Калифорния). Таким образом был установлен новый рекорд дальности беспосадочного перелета (свыше 10 тысяч км).