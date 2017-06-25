СК в течение 10 дней проведет проверку после скандала из-за школьной медали в Адыгее

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МАЙКОП, 25 июня. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Следователи в Адыгее в течение 10 дней проведут проверку из-за сообщения о незаконной выдаче золотой медали одной из выпускниц местной школы. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС руководитель пресс-службы следственного управления СК РФ по республике Руслан Сетов.
"Проверку проведет следственный отдел по Тахтамукайскому району СУ СК РФ по республике только в СОШ №1, выпускница которой... сделала публичное заявление о незаконной выдаче медали "За особые успехи в учении". Следователи установят все обстоятельства случившегося", - сказал он.
В среду выпускница Тахтамукайской школы на церемонии вручения медалей, поблагодарив учителей за их труд, заявила со сцены актового зала, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Это заявление получило огласку в социальных сетях.
Спецкомиссия министерства образования и науки региона по распоряжению врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова провела проверку в школе. Как сообщила пресс-служба Кумпилова, по ее результатам руководитель управления образования Тахтамукайского района Светлана Паранук была уволена с должности, дочь чиновницы добровольно сдала выданную медаль.