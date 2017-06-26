Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны и поставит под удар всех пользователей, не только террористов, при этом сам риск терактов не будет исключен, заявил основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Средства коммуникации вроде Telegram или WhatsApp не могут стать небезопасными только для потенциальных террористов. Шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар. Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников", - написал Дуров.

Создатель Telegram заявил, что ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом и не избавит ее от терактов. "В этом случае иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан России. При этом риск терактов не исчезнет - как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования", - подчеркнул он.

Дуров также выразил сомнения в правдивости информации о том, что Telegram использовался для подготовки теракта в Санкт-Петербурге.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров лично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр организаторов распространения информации. Если Telegram не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информацию.