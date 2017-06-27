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Путин встретится с жительницей Ижевска, обращавшейся к нему на "Прямой линии"

Общество
27 июня, 12:51 дата обновления: 27 июня, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Кроме того, президент планирует встретиться с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с жительницей Ижевска, которая пожаловалась ему на ветхое жилье на "Прямой линии". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Ижевске он выполнит свое обещание и посетит ветхое жилье женщины, которая задавал вопрос на "Прямой линии", - сказал Песков. Кроме того, Путин планирует провести встречу с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым.

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Президент 27 июня отправляется с рабочей поездкой в Ижевск. В столице Удмуртии глава государства посетит концерн "Калашников", где примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, кроме того, президент встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками - победителями научно-технических конкурсов и соревнований.

Песков рассказал, что предприятие планирует сформировать образовательный кластер в регионе, который позволит готовить кадры для "Калашникова" еще на уровне общеобразовательной школы. "Там есть планы по созданию образовательного кластера, будет подписано трехстороннее соглашение между правительством Удмуртии, концерном "Калашников" и Республиканским государственным центром многокомпетентных информационных компьютерных сред", - отметил Песков.

В ходе рабочей поездки Путин ознакомится с технологией производства продукции военного и гражданского назначения "Ижевского электромеханического завода "Купол". Там он пообщается с коллективом завода и поздравит рабочих с 60-летним юбилеем предприятия, добавил Песков.

В ходе "Прямой линии" с президентом 15 июня жительница Ижевска рассказала главе государства, что аварийный дом, в котором она живет, будет расселен только в 2029 году. Путин пообещал заехать в Удмуртию и разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья. Управление Следственного комитета (СК) по Удмуртской Республике начало проверку по обращению жительницы Ижевска.

В тот же день временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что администрация Удмуртии приложит все усилия, чтобы помочь гражданам в переселении из ветхого и аварийного жилья.

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