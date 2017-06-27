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Власти: закрытие полигона "Кучино" не создаст сложностей с вывозом мусора из Москвы

Общество
27 июня, 19:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды подчеркнул, что в Подмосковье есть необходимые мощности по принятию отходов из столицы

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ликвидация полигона ТБО "Кучино" не создаст проблем с вывозом мусора из столицы и, как следствие, не усугубит экологическую обстановку в Москве, поскольку даже после закрытия полигона Подмосковье располагает необходимыми мощностями по принятию отходов из столицы. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

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Ранее столичные компании по вывозу мусора высказывали опасения, что срочная остановка полигона ТБО "Кучино", где захоранивалась значительная часть московских отходов, может привести к перебоям с их вывозом из города и, возможно, к "мусорному коллапсу".

"Нет экологических рисков, потому что есть другие полигоны, куда его (мусор) можно перенаправить. Есть места, куда законно можно отвозить отходы, что в принципе и делается. Если в эту схему один полигон не попадает, в этом нет ничего страшного, объекты распределяются между другими полигонами", - сказал Кульбачевский.

Он подчеркнул, что "Кучино" - это не первый полигон в области, который закрывается. "Есть система, которая работает. Я считаю, что все будет нормально", - заключил собеседник агентства.

О полигоне

Полигон ТБО Кучино, по данным Министерства экологии Московской области, принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, 80% этих отходов вывозилась из Москвы.

Власти пока не обнародовали новую схему вывоза столичного мусора после закрытия полигона, однако в областном министерстве экологии и природопользования в минувшую пятницу заявляли, что вопрос логистики будет решен менее чем за неделю.

По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров. В 800 метрах от свалки расположены 3 высотных дома, в 200 метрах - деревня Фенино.

Жители пожаловались на полигон президенту РФ Владимиру Путину 15 июня в ходе "Прямой линии". В четверг, 22 июня, на совещании с членами правительства глава государства вернулся к этому вопросу и потребовал закрыть свалку в течение месяца. Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

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