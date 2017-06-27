Жители Москвы просят сохранить Дом культуры имени Серафимовича на Тишинке

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 800 жителей Пресненского района Москвы выступили против сноса здания Дома культуры (ДК) имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке, сообщил во вторник ТАСС руководитель инициативной группы жильцов Пресненского района Петр Лич.
Сам демонтаж здания начался 26 июня и продолжился вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на предписание о приостановке сноса со стороны столичного департамента культурного наследия.
Арханадзор на своей официальной странице "ВКонтакте" 26 июня сообщил о сносе ДК им. Серафимовича - конструктивистского здания, построенного в конце 20-х годов прошлого века для работников завода "Авиаприбор". Сначала на место сноса жители вызвали полицию и на какое-то время удалось приостановить работы по сносу. Однако, вскоре демонтажные работы снова продолжились.
"Более 800 местных жителей Краснопресненского района 19 июня подписали и направили коллективное обращение руководителю департамента культурного наследия Москвы Алексею Емельянову с просьбой признать ДК им. Серафимовича объектом исторического и культурного наследия", - рассказал Петр Лич.
В пресс-службе Мосогорнаследия ТАСС подтвердили поступившее коллективное обращение от граждан против планируемого сноса здания и о включении здания ДК в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
"Застройщику 26 июня были направлены уведомление о статусе и предписание о приостановке работ в связи с рассмотрением заявления от граждан. А 27 июня на телефон горячей линии Мосогорнаследия поступила информация о продолжающемся сносе, сотрудники Департамента культурного наследия выезжали на объект, факт сноса подтвердился", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, после подтверждения сноса сотрудники департамента направили письмо в ОВД по Пресненскому району ЦАО Москвы о принятии мер в связи с продолжением работ.
По мнению местных жителей, ДК им. Серафимовича несет гуманитарную миссию через приобщение детей и взрослых к национальной культуре, а также художественному и музыкальному творчеству.
"За почти 100-летнюю историю ДК там прошли такие премьеры фильмов, как "Асса" (режиссер Станислав Говорухин), "Маленькая Вера" (режиссер Василий Пичул), а также творческие встречи с Фаиной Раневской, Владимиром Высоцким, Любовью Орловой и многими другими легендарными личностями. Эту память в виде здания надо сохранить", - пояснил Петр Лич.
Он добавил, что в здании в 1970 году были основана детская хоровая студия "Веснянка" и детский танцевальный коллектив "Калинка" им. А. Н. Филиппова, они существуют и по настоящее время. Также там неоднократно проводился московский фестиваль самодеятельного хорового искусства "Хоровая весна".
"Трудно себе представить, что очередной историко- архитектурный памятник будет уничтожен", - сказал Лич.
По его словам, на месте исторического здания планируется построить жилой комплекс.