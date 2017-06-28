Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца увеличилось до 9 часов

Общество
28 июня, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

По словам организаторов, к 27 июня число паломников, приложившихся к мощам святого, составило 1 161 100 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась более чем на 2,5 километра, а примерное время ожидания составит девять часов. Об этом сообщает в среду штаб по организации паломничества.

Смотрите также
Базилика Святого Николая, Бари, 19 мая

Мощи Николая Чудотворца: все, что известно о прибытии святыни в Москву

По состоянию на 11:00 мск, "вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на пересечении Фрунзенской набережной и 2-й Фрунзенской улицы, ближайшая станция метро - "Фрунзенская". Расчетное время нахождения в очереди - примерно девять часов", - сообщили в штабе.

Организаторы добавили, что к 27 июня число верующих, приложившихся к ковчегу с мощами Николая Чудотворца, составило 1 161 100 человек.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

Смотрите также

Миллион человек поклонились мощам Николая Чудотворца в Москве

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мощи Николая Чудотворца в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Почта России" обнаружила, что бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей
2
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
3
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
4
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
7
Генсек НАТО сообщил о полной готовности батальонов в Восточной Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама