Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца увеличилось до 9 часов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась более чем на 2,5 километра, а примерное время ожидания составит девять часов. Об этом сообщает в среду штаб по организации паломничества.

По состоянию на 11:00 мск, "вход в очередь для поклонения мощам святителя Николая находится на пересечении Фрунзенской набережной и 2-й Фрунзенской улицы, ближайшая станция метро - "Фрунзенская". Расчетное время нахождения в очереди - примерно девять часов", - сообщили в штабе.

Организаторы добавили, что к 27 июня число верующих, приложившихся к ковчегу с мощами Николая Чудотворца, составило 1 161 100 человек.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.