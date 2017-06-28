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Роскомнадзор зафиксировал фейковые попытки включить Telegram в реестр

Общество
28 июня, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В ведомстве отметили, что процедура регистрации в реестре организаторов распространения информации осуществляется компаниями самостоятельно, либо по обращению уполномоченных органов в Роскомнадзор

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор зафиксировал фейковые попытки от пользователей интернета внести мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице ведомства на Facebook.

"В Роскомнадзор через форму на официальном сайте поступили заведомо ложные уведомления о включении в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) 97-fz.rkn.gov.ru", - говорится в публикации. Установлено, что сообщения с призывами к отправке фейковых" уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов, отмечают в Роскомнадзоре.

В сообщении ведомства подчеркивается, что процедура регистрации в реестре ОРИ осуществляется компаниями самостоятельно, либо по обращению уполномоченных органов в Роскомнадзор.

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Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram

"Ваши благородные порывы зарегистрировать мессенджер Telegram без участия его владельцев является ничем иным, как предоставлением заведомо недостоверных сведений в федеральный орган исполнительной власти, - говорится в сообщении. - Кроме того, нам кое-что известно об оригинальных идентификационных данных интернет-компаний, так что нас не получится обвести вокруг пальца даже вам, хитрым и остроумным интернет-пользователям".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером, для внесения в реестр организаторов распространения информации - это необходимо по российскому законодательству для работы в стране. В противном случае мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена требуемая информация. При этом ФСБ сообщила о том, что именно мессенджером Telegram наиболее активно пользуются члены международных террористических организаций на территории РФ, в том числе эта программа использовалась исполнителем и куратором теракта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля.

Дуров на эти претензии заявил, что требования Роскомнадзора противоречат Конституции РФ о праве на тайну переписки. К тому же, по словам Дурова, компания не может предоставить Роскомнадзору "ключи для дешифрации", так как они хранятся только на устройствах самих пользователей.

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