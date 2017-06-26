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ФСБ: Telegram использовался исполнителем теракта в метро Петербурга

Происшествия
26 июня, 8:03 дата обновления: 26 июня, 8:07 UTC+3

В ведомстве также добавили, что мессенджер наиболее активно используется террористами для создания чатов

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мессенджер Telegram использовался исполнителем и куратором террористического акта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

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Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга

"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", - подчеркнули в ФСБ.

В ведомстве также добавили, что Telegram  наиболее активно используется террористами для создания чатов.

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"Федеральная служба безопасности РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксирует тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из-за границы", - отметили в ЦОС.

"Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории Российской Федерации используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", - заявили в ФСБ.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека. Обвинение предъявлено 11 фигурантам уголовного дела. 

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