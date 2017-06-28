ФСИН отмечает серьезное сокращение уровня смертности заключенных от болезней

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ФСИН России отмечает серьезно сокращение уровня смертности среди заключенных от заболеваний. Об этом сообщил заместитель директора ведомства Валерий Максименко, выступивший в рамках XXI ежегодной сессии Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов на заседании секции "Социология и юриспруденция в современном здравоохранении".

Максименко отметил, что по лечению таких социально значимых заболеваний, как туберкулез и ВИЧ-инфекция, пенитенциарная медицина добивается стабильного роста позитивной динамики.

"В 2016 году количество умерших от заболеваний сократилось на 13,2% по сравнению с 2015 годом. Показатель смертности от ВИЧ-инфекции сократился на 7%, а количество умерших от туберкулеза в учреждениях уголовно- исполнительной системы (УИС) в указанный период снизилось на 54,5%, то есть почти в два раза", - привели данные из выступления замглавы ФСИН в пресс-службе ведомства.

За пять месяцев этого года, подчеркнул Максименко, показатели по всем социально значимым заболеваниям были на 15-16% меньше уровня прошлого года. "Результаты нашей работы за последние 1,5 года показывают, что мы на правильном пути, что те методы и подходы лечения и диагностики заболеваний у лиц, содержащихся в учреждениях УИС, которые применяются во ФСИН, верные", - отметил Максименко.

Если в 2014 году от болезней скончались 4,102 тыс. заключенных, то в 2015 году - 3,828 тысячи. При этом уровень смертности от болезней в местах лишения свободы в два раза ниже, чем на свободе. На первом месте среди причин смертности - инфекционные заболевания (порядка 37%), прежде всего ВИЧ-инфекции, на втором - болезни системы кровообращения (более 22%). На 1 июня в учреждениях УИС содержалось 618,5 тыс. человек.

В Федеральной службе исполнения наказаний действуют 673 медицинские части, 143 фельдшерских и 57 врачебных здравпунктов, 144 больницы, в том числе 65 туберкулезных, 5 психиатрических и 8 больниц для сотрудников ФСИН.

Помощь из Центра Бакулева

Максименко также добавил, что Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева окажет помощь ведомству в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний среди заключенных.

До конца этого года центр готов провести консультирование и специализированное лечение 100 пациентов из мест лишения свободы.

По словам замглавы ФСИН, для уголовно-исполнительной системы (УИС) "остаются актуальными вопросы лечения и диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, требующие наличия специальных условий для ее оказания, дорогостоящего оборудования и специалистов, что затруднительно реализовать в условиях исправительных учреждений".

Несмотря на снижение в 2016 году показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в учреждениях УИС на 3,8% (эта вторая причина смертности среди заключенных от болезней после инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ - прим. ТАСС), количество осужденных, нуждающихся в специализированной кардиологической помощи, остается высоким.

Директор Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева академик Лео Бокерия предложил ФСИН России помощь в решении данной проблемы. "Мы готовы оказать вам содействие в этом вопросе и принять на консультирование до конца этого года 100 больных", - сказал Бокерия.

Специалисты ФСИН России и центра имени Бакулева прорабатывают оптимальный алгоритм организации помощи пациентам среди заключенных. В центре действует медицинская бригада "Мобильный кардиолог", которая может выезжать в регионы и оказывать специализированную медицинскую помощь вне стен центра, в том числе в учреждениях УИС дальних областей.

Валерий Максименко рассказал, что ведется поэтапная реализация приоритетных направлений деятельности медицинской службы ФСИН России. "Если в прошлом году основной задачей являлись укрепление первичного звена медико-санитарной помощи и совершенствование оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, то в этом году начата реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи осужденным и лицам, содержащимся под стражей", - подчеркнул замдиректора ФСИН.