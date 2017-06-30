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Единороссы проконтролируют ситуацию с ростом тарифов на ЖКУ в регионах РФ

Общество
30 июня, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Тарифы ЖКХ будут проиндексированы с 1 июля

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" будет контролировать ситуацию с увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в регионах и в случае необоснованного роста цен помогут жителям обратиться с жалобами в надзорные органы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе партии со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищно-коммунальной политике и ЖКХ Александра Сидякина.

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"Партпроект "Единой России" "Школа грамотного потребителя" проконтролирует необоснованный рост тарифов ЖКХ в регионах", - цитирует Сидякина пресс-служба единороссов. По словам депутата, "за последние годы размеры необоснованных завышений тарифов ЖКХ в отдельных муниципалитетах составляют в среднем от 1% до 5% сверх установленной правительством РФ ежегодной индексации, ограниченной уровнем инфляции".

Он напомнил, что тарифы ЖКХ будут проиндексированы с 1 июля 2017 года. Парламентарий считает, что в среднем по стране рост тарифов "должен уложиться в 4%, то есть в размер прогнозируемого в этом году уровня инфляции". При этом Сидякин отметил, что "ценообразование в ЖКХ за последние годы стало более социально ориентированным", однако полностью отказаться от роста тарифов, по его словам, нельзя. "Из этих средств в том числе производится индексация оплаты труда работников коммунальной отрасли", - пояснил депутат.

Парламентарий указал, что если в конце июля после индексации тарифов ЖКХ граждане получат квитанции, в которых стоимость коммунальных услуг существенно вырастет, "они смогут обратиться к региональным координаторам партпроекта "Школа грамотного потребителя" для оперативного принятия мер реагирования надзорными органами и устранения нарушений". "Тарифы не только на коммунальные, но и на жилищные услуги, которые предполагают расход коммунальных ресурсов, должны быть стабильными", - уверен первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ.

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