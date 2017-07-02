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МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в Москве

Общество
2 июля, 1:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра до 15 м/с

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве продлило предупреждение о кратковременных дождях и грозе с усилением ветра в столице.

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"В ближайший час с сохранением во второй половине ночи и утром 2 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

Во время непогоды возможно затопление участков дорог и затруднение движения транспорта, а также увеличивается риск мелких ДТП. Из-за порывов ветра возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом, предупреждают специалисты МЧС.

Спасатели рекомендуют обходить шаткие строения и не укрываться от дождя и грозы под деревьями. Водителям советуют парковать свои автомобили в гараже или вдали от деревьев. "Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения", - добавили в столичном главке МЧС.

В пятницу столицу и область поразил удар стихии, в результате которого пострадали 19 человек и еще двое погибли.

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