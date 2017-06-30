Более 100 деревьев повалены порывистым ветром в Москве

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Порывистый ветер повалил в Москве в разных районах более 100 деревьев, в то время как проливной дождь стал причиной почти 50 подтоплений дорог и подземных переходов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В результате сильного дождя произошло 49 подтоплений дорожного полотна и подземных переходов. Ветром, порывы которого достигали 20 метров в секунду, повалены более 100 деревьев", - сказал источник. Он уточнил, что также повреждена кровля одного административного здания, а не жилого, как сообщалось ранее.
По данным медицинских служб, в Москве в результате стихии от попадания молнии погиб один человек. Девять человек пострадали, шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, трем медицинская помощь оказана амбулаторно.
Еще 29 июня Гидрометцентр и МЧС предупреждали о предстоящем ненастье - ливне, граде и порывистом ветре. В пятницу МЧС несколько раз рассылало экстренные предупреждения с просьбой во время непогоды укрываться в капитальных строениях. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в столичном регионе до 03:00 мск 1 июля.