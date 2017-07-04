Проекты программ по переселению соотечественников предложили разработать 14 регионам РФ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Четырнадцати из семнадцати регионов России, приостановившим участие в государственной программе по содействию добровольному переселению в РФ, предложено разработать проекты своих программ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел сообщил, что 17 субъектов России обратились в правительство с просьбой о выходе из государственной программы по добровольному переселению соотечественников. По данным МВД, это республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Коми, Крым, Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики, Владимирская, Ивановская, Кировская и Московская области, город Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

"В частности, отсрочка до 1 января 2017 года правительством РФ была предоставлена 17 субъектам. В марте 2017 года правительством Российской Федерации 14 из указанных регионов было рекомендовано разработать проекты региональных программ переселения. Часть регионов уже приступила к разработке программ", - говорится в ответе пресс-центра МВД на соответствующий запрос ТАСС.

В ведомстве также отметили, что в этом году к выполнению госпрограммы планируют приступить республики Башкортостан, Татарстан и Саха (Якутия).

"Для реализации государственной программы субъектами Российской Федерации разрабатываются региональные программы переселения, в соответствии с которыми организуется работа с участниками государственной программы и членами их семей. В настоящее время прием соотечественников осуществляется 60 субъектами Российской Федерации, реализующими такие программы переселения", - подчеркнули в пресс-центре.

В ведомстве разъяснили, что в случае отсутствия экономической потребности региона в переселенцах и отсутствия у него возможности по их приему и обустройству, а также при наличии рисков реализации данной программы, правительство России вправе принять решение об отсрочке разработки этим регионом проекта региональной программы. "Такая отсрочка предоставляется на срок до двух лет. По истечении указанного срока правительство Российской Федерации вправе принять решение о продлении отсрочки разработки этим субъектом РФ проекта региональной программы переселения на основании мотивированного обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации", - заключили в МВД.