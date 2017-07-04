В МВД предложили создать единый реестр недобросовестных перевозчиков

КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков во вторник на заседании правительственной комиссии Татарстана предложил создать единый реестр недобросовестных перевозчиков.

"Необходимо создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. Кроме того, следует интегрировать систему ГЛОНАСС и тахографы в единую систему для удаленного контроля режима труда и отдыха водителей", - цитирует Добрякова пресс-служба правительства Татарстана.

По словам Добрякова, в последние годы в крупных населенных пунктах стали появляться несанкционированные места отправления междугородних автобусов. При этом регулярные рейсы выполняются под видом заказных, а проверки технического состояния транспортных средств и медицинские осмотры водителей не проводятся. "Дорожная трагедия в Заинском районе Татарстана указывает на необходимость принятия безотлагательных мер в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок", - добавил он.

Как сообщил Добряков, число аварий с участием автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, увеличилось на 63%, число погибших в них - на 54%, пострадавших - на 59%.

На прошедшем во вторник заседании правительственной комиссии Татарстана обсуждались вопросы лицензирования перевозок. Заседание было посвящено первоочередным мерам по приведению пассажирских перевозок в соответствие с требованиями законодательства в связи с автокатастрофой автобуса Neoplan в Татарстане в ночь на 2 июля. В частности, замруководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов высказал мнение, что процедуру лицензирования необходимо распространить на все виды пассажирских перевозок, включая заказные. В настоящее время обязательному лицензированию подлежат только регулярные перевозчики.

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе четверо детей, и еще 15 пострадали, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе Татарстана. Автомобиль "КамАЗ", буксировавший грузовик MAN, столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan, который опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.