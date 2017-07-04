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В МВД предложили создать единый реестр недобросовестных перевозчиков

Общество
4 июля, 17:57 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 4, июля. /ТАСС

В ведомстве отметили, что число аварий с участием автобусов увеличилось на 63%, число погибших в них - на 54%, пострадавших - на 59%

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КАЗАНЬ, 4 июля. /ТАСС/. Замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков во вторник на заседании правительственной комиссии Татарстана предложил создать единый реестр недобросовестных перевозчиков.

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"Необходимо создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. Кроме того, следует интегрировать систему ГЛОНАСС и тахографы в единую систему для удаленного контроля режима труда и отдыха водителей", - цитирует Добрякова пресс-служба правительства Татарстана.

По словам Добрякова, в последние годы в крупных населенных пунктах стали появляться несанкционированные места отправления междугородних автобусов. При этом регулярные рейсы выполняются под видом заказных, а проверки технического состояния транспортных средств и медицинские осмотры водителей не проводятся. "Дорожная трагедия в Заинском районе Татарстана указывает на необходимость принятия безотлагательных мер в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок", - добавил он.

Как сообщил Добряков, число аварий с участием автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, увеличилось на 63%, число погибших в них - на 54%, пострадавших - на 59%.

На прошедшем во вторник заседании правительственной комиссии Татарстана обсуждались вопросы лицензирования перевозок. Заседание было посвящено первоочередным мерам по приведению пассажирских перевозок в соответствие с требованиями законодательства в связи с автокатастрофой автобуса Neoplan в Татарстане в ночь на 2 июля. В частности, замруководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов высказал мнение, что процедуру лицензирования необходимо распространить на все виды пассажирских перевозок, включая заказные. В настоящее время обязательному лицензированию подлежат только регулярные перевозчики.

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе четверо детей, и еще 15 пострадали, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе Татарстана. Автомобиль "КамАЗ", буксировавший грузовик MAN, столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan, который опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.

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