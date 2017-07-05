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Собянин опроверг информацию о рекомендации москвичам не ездить на метро в час пик

Общество
5 июля, 15:38 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг информацию о рекомендации москвичам не ездить на метро в час пик.

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