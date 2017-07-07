Собянин: Москва должна развиваться в соответствии с передовыми тенденциям урбанистики

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Стратегия развития крупных мегаполисов, в том числе Москвы, должна следовать лучшим передовым тенденциям урбанистики. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления во второй день Московского урбанистического форума.

"Владимир Путин сказал, что наши города должны быть устремлены в будущее, поэтому при стратегии к развитию нужно учитывать самые передовые тенденции в сфере урбанистики", - сказал Собянин.

Как отметил мэр, у Москвы есть все необходимое для динамичного продвижения вперед: исторический опыт, новаторство, талантливые и трудолюбивые жители города, а также граждане, которые приезжают в столицу со всей страны и со всего мира. "Я уверен, что Москва станет надежным партнером и серьезным конкурентом для многих мировых городов", - подчеркнул Собянин.

В своем выступлении градоначальник затронул тему московской агломерации, назвав ее самой крупной в Европе. "За последние 25 лет столица серьезно упрочила свою роль как крупнейшего экономического и культурного центра России", - заявил мэр.

Он отметил, что сегодня Москва концентрирует порядка 20 млн человек, что составляет 13% населения России, при этом вклад московской агломерации в ВВП - в два раза больше, чем доля населения. Это говорит о том, сказал мэр, что Москва - экономический донор страны, а не наоборот, как зачастую считают.

Мифы о Москве

Мэр также высказал несколько тезисов, чтобы развеять некоторые существующие мифы о столице. "Считается, что в Москве нет реального производства. В ядре московской агломерации сформировалась современная диферсикационная экономика, характерная для лучших мировых агломераций", - сказал он. В ней задействованы наиболее перспективные отрасли - промышленность, индустрия, страхование, образование, производственный сектор, узкотехнологичное производство.

В этой связи Москва становится центром высокотехнологичного экспорта. В городе работают свыше 500 компаний экспортеров высокотехнологичной продукции. В 2016 году доход экспорта составил 520 миллиардов рублей, и это 20% всего российского высокотехнологичного экспорта.

"Считается, что Москва забирает бюджет, концентрирует все ресурсы из других регионов. Это неправда. Москва - самый крупный донор российского бюджета и перенаправляет колоссальные ресурсы в другие регионы", - подчеркнул Собянин. Так, например, заявил градоначальник, столица создает около 3,5 млн рабочих мест, потребляет 70% товаров и услуг из других городов страны.

Реновация и развитие инфраструктуры

Забота о городе, развитие его инфраструктуры создает приток талантливых людей в город, что дает конкурентоспособный человеческий капитал. Как отметил мэр, реконструкции улиц, реставрация жилого фонда - это "не роскошь, а стратегия развития".

За последние несколько лет благоустроенно 450 парков и зеленых территорий, с учетом программы этого года реконструировано свыше 300 улиц , в том числе и исторических.

В Москве накоплен большой опыт реновации пятиэтажек хрущевского наследия, отметил Собянин. "Ставится задача создания современных кварталов, районов с современной качественной инфраструктурой. Для градостроительного проектирования приглашаются лучшие архитекторы страны, проводятся международные конкурсы", - подчеркнул мэр.