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Власти Москвы планируют привлекать к программе реновации подрядчиков из соседних регионов

Общество
7 июля, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Столичные власти также собираются ужесточить квалификационные требования к подрядчикам

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Власти Москвы, скорее всего, будут привлекать подрядчиков из соседних регионов для участия в программе реновации, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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"Главный вопрос - чтобы компании были способны выполнять такую работу за те сроки и за те деньги, которые мы готовы платить. Я чувствую, что наших подрядчиков будет не хватать. Кого будем привлекать - Московскую область, ближайшие регионы", - сказал Хуснуллин в эфире радиостанции "Коммерсант FM".

Он исключил возможность возникновения ситуации, при которой в программе реновации будут участвовать "один-два основных подрядчика". "Будем всем предлагать участвовать в открытом конкурсе по 223 федеральному закону", - добавил Хуснуллин.

Заммэра Москвы также отметил, что власти столицы намерены ужесточать квалификационные требования к подрядчикам.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка.

В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 домов, включенных в него, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

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