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В Самарской области почтили память летчиков, погибших год назад в Сирии

Общество
8 июля, 18:59 UTC+3 САМАРА САМАРА 8, июля. /ТАСС

В Сызрани состоялась церемония возложения цветов и венков к монументу Вечного огня

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САМАРА, 8 июля. /ТАСС/. Память военных летчиков полковника Ряфагатя Хабибуллина и лейтенанта Евгения Долгина, погибших год назад в Сирии, почтили в субботу в Сызрани (Самарская область). Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В Сызрани сегодня в память о погибших летчиках состоялась церемония возложения цветов и венков к монументу Вечного огня в центре города. Хабибуллин и Долгин - выпускники Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. В церемонии приняли участие родные героев, курсанты и командование училища, ветераны, представители военно-патриотических клубов", - говорится в сообщении.

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Командир 55-го отдельного полка армейской авиации полковник Ряфагать Хабибуллин погиб 8 июля 2016 года в Сирии вместе с летчиком-инструктором Евгением Долгиным. Военные совершали облет сирийского вертолета Ми-25 (экспортный вариант вертолета Ми-24) с боекомплектом в провинции Хомс. В это время восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот.

Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов, в результате их наступление было сорвано. Израсходовав боекомплект, при развороте на обратный курс огнем с земли вертолет был подбит террористами и упал в районе, подконтрольном сирийской правительственной армии.

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