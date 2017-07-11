Детский обмудсмен предложила поднять значимость отцовства

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила поднять значимость отцовства.

Так она прокомментировала принятое в понедельник решение Мосгорсуда, подтвердившего штраф в размере 2500 рублей многодетному отцу, воспользовавшемуся для проезда в троллейбусе социальной картой супруги.

"У нас есть звания, посвященные признанию материнства, его значимости и важности. А значимости отцовства - таких званий пока нет", - отметила Кузнецова, отвечая на вопрос ТАСС о планах детского омбудсмена по реализации в полном объеме указа президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", которым установлено право многодетный семей на бесплатный проезд в городском транспорте.

"Скажу, что сейчас уже создан совет отцов при уполномоченном по правам ребенка. Я думаю, одной из задач, которую нужно ставить, не только конкретно, как, например, каким образом должны пользоваться льготами многодетные супруги, когда выдается одно удостоверение, по очереди ездить [бесплатно в городском транспорте] или как-то иначе, то есть не только эти конкретные шаги, а принципиальное значение отца в семье и отцовства должно быть, безусловно, поставлено очень серьезным образом", - полагает Кузнецова.

В понедельник Мосгорсуд подтвердил штраф многодетному отцу Виктору Тихонову за "неправомерное использование персонифицированной социальной карты" супруги. Соцкарты в Москве обеспечивают право бесплатного проезда в городском транспорте, но выдаются лишь одном из многодетных родителей. Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и члены Общественной палаты РФ неоднократно призывали региональные власти обеспечить в полном объеме реализацию льгот для многодетных семей, предусмотренных указом главы государства, в частности право бесплатного проезда в городском транспорте. СПЧ в том числе предлагал указывать в соцкартах фамилии обоих многодетных родителей, чтобы каждый из них мог использовать ее.