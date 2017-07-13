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Бюст погибшего в Сирии летчика Хабибуллина открыли на его родине в Ульяновской области

Общество
13 июля, 18:21 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 13, июля. /ТАСС

В торжественном митинге приняли участие около 1 тыс. человек

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УЛЬЯНОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие бюста Героя России Ряфагатя Хабибуллина, погибшего в Сирии год назад, состоялось в четверг в селе Вязовый Гай Ульяновской обрасти, где родился летчик. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ.

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"Около 1 тыс. человек приняли участие в торжественном митинге по случаю открытия памятника полковнику Ряфагатю Хабибуллину на родине летчика в селении Вязовый Гай в Ульяновской области. После открытия бюста над селом пролетели два вертолета Ми-8 и два вертолета Ми-24", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что памятные мероприятия начались утром, когда рядом с кладбищем приземлился первый в России именной вертолет "Ряфагать Хабибуллин". В селе также проходят фестиваль патриотической песни, туристический слет молодежи и межрегиональный турнир по мини-футболу памяти Хабибуллина.

Более десяти уменьшенных копий памятника Хабибуллину переданы школам Старокулаткинского района Ульяновской области, а также отличникам учебы. Участники траурного митинга высадили в селе туи, которые любил летчик. Сослуживцы передали местной школе, которой присвоено имя героя, фотографию с изображением именного вертолета.

Российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин 8 июля 2016 года совершали в сирийской провинции Хомс облет сирийского вертолета. В это время восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, начал продвигаться вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Экипаж получил запрос от сирийского командования на огневое поражение наступающих боевиков, командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов, наступление которых было сорвано грамотными действиями российского экипажа. При развороте на обратный курс израсходовавший боекомплект вертолет был подбит огнем с земли, оба летчика погибли.

Указом президента России от 28 июля 2016 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковнику Хабибуллину присвоено звание Героя России (посмертно).

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