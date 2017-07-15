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Супруга Лю Сяобо может покинуть Китай после почти семи лет домашнего ареста

Общество
15 июля, 8:09 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 15, июля. /ТАСС

Права Лю Ся охраняются законом, отметил официальный представитель города Щэньян Чжан Цинъян

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ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Лю Ся, супруга китайского правозащитника Лю Сяобо, после почти семи лет домашнего ареста имеет право покинуть страну. Об этом на пресс-конференции в субботу сообщил официальный представитель города Щэньян Чжан Цинъян.

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Биография лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо

"Насколько я понимаю, Лю Ся свободна. Будучи гражданкой КНР, ее права охраняются законом", - приводит его слова CCTV. При этом он не смог уточнить, где сейчас находится супруга Лю Сяобо.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что Лю Ся провела под домашним арестом почти семь лет, начиная с октября 2010 года.

Прощание с китайским правозащитником и лауреатом Нобелевской премии мира Лю Сяобо прошло в субботу в городе Шэньян на севере страны, в больнице которого он скончался в четверг на 62-м году жизни. Тело диссидента было кремировано, как этого пожелали его родные.

Лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался в четверг вследствие множественного отказа органов. Он был приговорен 23 декабря 2009 года судом города Пекин к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к свержению государственной власти".

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