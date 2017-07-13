Умер китайский правозащитник и нобелевский лауреат Лю Сяобо

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ТАСС, 13 июля. Китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на китайские власти.
Находившийся в заключении правозащитник был госпитализирован в связи с тяжелым заболеванием.
Юридическое управление города Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин), где Лю Сяобо находился в больнице, опубликовало на своем сайте краткое сообщение. В нем говорилось, что он скончался из-за отказа работы внутренних органов, а попытки спасти его жизнь были безуспешны.
Лю Сяобо в декабре 2009 года был приговорен к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к подрыву государственного строя". Китайские власти обвинили его в "распространении антиправительственных слухов" и "организации деятельности, направленной на свержение нынешнего правительства". В 2010 году ему была присуждена Нобелевская премия мира, что вызвало протесты Пекина.
Адвокат Лю Сяобо Мо Шаопин 26 июня сообщил о том, что его подзащитный был освобожден из тюрьмы и переведен в больницу города Шэньян в связи с выявлением у него рака печени в последней стадии. Диагноз пациенту был поставлен 23 мая.