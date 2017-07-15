Раненную при нападении в Хургаде гражданку Чехии перевезут в Каир

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Гражданку Чехии, которая получила ранение при нападении преступника в египетском городе Хургада, в субботу перевезут в столицу страны, Каир. Об этом в субботу сообщила журналистам посол Чехии в Египте.

По ее словам, "состояние чешской гражданки, раненной в результате нападения в гостинице Хургады, стабильное". Она пояснила, что один из сотрудников дипмиссии Чехии в Египте минувшим вечером приехал в Хургаду, чтобы лично узнать о здоровье раненой соотечественницы, которая находится в городском госпитале". "Раненая 34-летняя чешская гражданка сегодня будет доставлена в Каир", - добавила посол Чехии.

Накануне в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

На настоящий момент состояние здоровья россиянки стабильное. Врачи не видят препятствий для ее выписки. Предполагается, что уже в ближайшее воскресенье, 19 июля, она сможет вылететь из Египта.