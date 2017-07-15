Украинцев среди погибших или пострадавших при нападении в Хургаде нет

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Граждан Украины среди погибших или получивших ранения при нападении на туристов в Хургаде нет. Об этом в субботу сообщило украинское посольство в Каире.

"Посольство Украины уведомляет, что среди погибших или пострадавших в результате атаки преступника на иностранцев в городе Хургада, украинских граждан нет", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипмиссии в АРЕ. Украинское посольство также выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления получившим ранения туристам.

Ранее газета Al-Watan сообщала, что двое убитых туристов, предположительно, являлись гражданами Украины.

Минувшим днем в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. После поступления первых сведений о нападении в Хургаде многие СМИ распространили информацию о том, что погибшие являлись гражданами Украины.

По имеющимся данным, все раненые находятся в городском госпитале "Эс-Салям", состояние их здоровья стабильное. Жизни россиянки, получившей ранение, ничего не угрожает.