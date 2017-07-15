Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинцев среди погибших или пострадавших при нападении в Хургаде нет

Происшествия
15 июля, 0:46 UTC+3 КАИР КАИР 15, июля. /ТАСС

Ранее газета Al-Watan сообщала, что двое убитых туристов, предположительно, являлись гражданами Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Граждан Украины среди погибших или получивших ранения при нападении на туристов в Хургаде нет. Об этом в субботу сообщило украинское посольство в Каире.

"Посольство Украины уведомляет, что среди погибших или пострадавших в результате атаки преступника на иностранцев в городе Хургада, украинских граждан нет", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипмиссии в АРЕ. Украинское посольство также выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления получившим ранения туристам.

Смотрите также

При нападении на туристов в Хургаде ранена россиянка

СМИ: двое туристов погибли в Египте при нападении в гостинице

Ранее газета Al-Watan сообщала, что двое убитых туристов, предположительно, являлись гражданами Украины.

Минувшим днем в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. После поступления первых сведений о нападении в Хургаде многие СМИ распространили информацию о том, что погибшие являлись гражданами Украины.

По имеющимся данным, все раненые находятся в городском госпитале "Эс-Салям", состояние их здоровья стабильное. Жизни россиянки, получившей ранение, ничего не угрожает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Египет Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
20
Десятки жертв и масштабные разрушения: в Португалии произошел крупнейший лесной пожар
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Спартак" пишет историю: красно-белые победили "Локомотив" и впервые выиграли Суперкубок
2
Путин: власти РФ не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены
3
При нападении на туристов в Хургаде ранена россиянка
4
СМИ: хакер взломал почту американского разведчика-специалиста по РФ
5
WSJ: юрист из РФ предоставила сыну Трампа данные о Уильяме Браудере
6
Путин: кризис на Украине продлится, пока не иссякнет терпение украинцев
7
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
Темы дня
Реклама