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Состояние раненой в Хургаде россиянки хорошее

Общество
18 июля, 12:42 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Лечащие врачи говорят о возможной выписке россиянки в ближайшее время, о конкретной дате речи пока не идет

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КАИР, 18 июля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Состояние россиянки, раненой во время нападения преступника в гостиничном комплексе Хургады, хорошее. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС временный поверенный в делах РФ в Египте Артем Поляков.

"Состояние нашей соотечественницы хорошее, настроение нормальное, бодрое", - отметил российский дипломат, добавив, что "она спокойно ходит, смеется".

По словам Полякова, находящаяся в настоящее время в госпитале в Каире россиянка "проходит все необходимые для восстановления процедуры". Он также отметил, что лечащие врачи говорят о ее возможной выписке в ближайшее время. Но о какой-то конкретной дате речи пока не идет, уточнил временный поверенный.

Ранее Поляков сообщил ТАСС, что раненая в Хургаде россиянка по предложению египетской стороны согласилась переехать в Каир для прохождения дальнейшего лечения. "Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с египетскими властями, правоохранительными органами и руководством госпиталя. В любое время мы готовы предоставить любое возможное и необходимое содействие нашей соотечественнице", - подтвердил дипломат.

В пятницу в курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

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