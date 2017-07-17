Российские дипломаты оказывают помощь пострадавшей в Хургаде гражданке РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты оказывают помощь гражданке РФ Елене Михайленко, пострадавшей во время нападения на туристов в Хургаде, ее жизни ничто не угрожает. Об этом в понедельник сообщили в МИД РФ.

"Генконсул России в Хургаде посетил гражданку России, - отметили в российском дипломатическом ведомстве. - По поступающей информации, полученные ею ранения являются легкими и ее жизни ничто не угрожает. По линии генконсульства (Елене) Михайленко продолжает оказываться необходимая помощь".

14 июля в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.

Нападавший, который является гражданином Египта, был задержан, в его отношении проводятся следственные мероприятия.