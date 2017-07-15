Министр здравоохранения Египта навестил в каирском госпитале раненых в Хургаде иностранок

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КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения и народонаселения Египта Ахмед Ради навестил в субботу в каирском госпитале Наср доставленных в него иностранных туристов, которые получили ранения в курортном городе Хургада. Об этом сообщил представитель Минздрава страны.
Как рассказал директор госпиталя доктор Хани Рашид, сейчас в этом медучреждении Каира "находятся четыре женщины, пострадавшие в результате нападения преступника в гостиничном комплексе Хургады". Среди них и гражданка России, которая дала согласие на предложение египетской стороны продолжить лечение в госпитале столицы. Все необходимое лечение, по заверению Минздрава АРЕ, будет оплачено египетскими властями. В настоящее время состояние здоровья россиянки удовлетворительное.
Как сообщили в Управлении здравоохранения провинции Красное море, в связи с инцидентом в Хургаде президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси лично отдал распоряжения губернатору провинции Красное море и министру здравоохранения страны "оказать всю возможную помощь в обеспечении и лечении раненых в результате нападения преступника в гостиничном комплексе Хургады".
Накануне в египетском курортном городе Хургада в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.