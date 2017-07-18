Глав муниципалитетов Новгородской области отправят на обучение после наводнения в регионе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Главы муниципальных образований Новгородской области, старосты и депутаты должны лучше работать с местными жителями для предотвращения чрезвычайных ситуаций, подобных наводнению, которое произошло в регионе в начале июля. Представителей местных властей необходимо отправить на дополнительное обучение, в том числе по вопросам взаимодействия с экстренными службами, сообщил во вторник временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Никитин.

"Недавно, вы знаете, у нас была чрезвычайная ситуация, и продолжается еще - затопление. Как мне кажется, наше низовое муниципальное звено, наши старосты, наши главы поселков, депутаты поселков могли бы где-то сделать больше", - сказал Никитин на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с представителями молодежи Новгородской области.

По словам врио губернатора, муниципальные власти должны уделять больше времени людям и больше информировать их. "Поэтому наша с вами общая задача сделать так, чтобы Малая академия госслужбы (Малая академия государственного управления при Новгородском госуниверситете - прим. ТАСС) совместно с "большой" Академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС - прим. ТАСС) подучила всех наших глав поселений, старост. Это касается и благоустройства городской среды, это касается и взаимодействия со службами чрезвычайных ситуаций", - отметил Никитин.

В ночь с 30 июня на 1 июля из берегов вышли реки в Любытинском, Окуловском, Крестецком и Хвойнинском районах области. Вода подтопила 172 дома, в которых проживали 212 человек, были размыты 22 участка дорог. Предварительная сумма ущерба, по данным правительства области, оценивается в 704 млн рублей.